Vecino del barrio Juan XXIII solicita una vivienda digna

Norberto Galeano, un vecino del Barrio Juan XXIII comentó que fue desalojado injustamente de una casilla

ubicada en calle Antonio de Luque y la Vía y ahora solicita a las autoridades una vivienda digna.

Norberto solicitó las cámaras de EL SOL-Tele5 y afirmó que hace mucho que venía pidiendo un terreno al municipio.

Contó, a su vez, que le habían cedido un terreno por parte de ferrocarriles, pues justamente tenían convenio con el

municipio.

“Ferrocarril te cede el terreno y la municipalidad se encarga de ponerte los servicios del agua y luz en Antonio de Luque y la Vía en el Barrio Juan XXIII. Ahí era un fandango que no se podía vivir con mis criaturas. Yo tengo asma y un problema en la vista, por eso me fui una cuadra más adelante, más precisamente a Tratado del Pilar y la Vía. El terreno que me habían cedido era en Antonio de Luque y la Vía muerta”.

Según señaló Galeano, la Directora de Gestión Comunitaria y Reordenamiento Urbano y Social, Ligia Wurfel le dijo que cuando vaya electrotecnia a bajarle la luz, le dejaría los papeles originales. “Dieron tantas vueltas que no sé qué pasó.

La cuestión es que un día yo estaba con mi señora y mis hijos, uno de ocho meses y una nena de tres años y en un

momento llegó la policía, la guardia urbana y me desalojaron. Yo lo único que quiero es que me solucionen el problema de la vivienda. Ahora estoy viviendo con mi madre que es una persona mayor, tengo mi hermano que es discapacitado esquizofrénico y no tenemos lugar”.

El hombre desalojado comentó que tocó muchas puertas: “Me dan nylon, me ayudan con frazadas y un módulo, pero yo lo que necesito es una vivienda digna. Por mi discapacidad nadie me quiere dar trabajo por eso necesito respuestas por parte del Estado”, finalizó diciendo visiblemente indignado.