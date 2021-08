QUEJAS POR UNA EMPRESA QUE EN VEZ DE CONSTRUIR, DESTRUYE EN EL BARRIO VICTORINO SIMÓN

“La calle Soiza Reilly ahora es un desastre porque la destruyeron toda”

Vecinos del barrio Victorino Simón se quejan porque la empresa encargada de las obras de anillado en toda la ciudad para el mejor suministro de agua potable a toda la ciudad de Concordia, manifestaron ante nuestro medio que dejan las calles intransitables porque no pueden sacar ni entrar sus vehículos de sus casas por los montículos de tierra que amontonan y además destacan que la pesada maquinaria que utilizan, rompieron con el peso de los camiones cargados los caños subterráneos de agua y cloacas y que hay gente que no tiene agua potable.

Sobre este tema, Alejandra Leites, como vecino de la zona, manifestó ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “yo vivo en calle España 204, con esta obra me dejaron sin la conexión de agua con esta obra. Los vecinos indignados pasamos una nota pero me contestaron que cuando pueda va a pasar el encargado a solucionarme el problema”, y aclaró que “ahora no tengo agua porque corre por la calle, se ve que no me la dejaron instalada como corresponde porque eso nos habían prometido. Esto no se sabe cuando lo van a solucionar y todo el fin de semana vamos a estar sin agua y lamentablemente tendremos que pasar así el fin de semana”, admitió Alejandra.

“Los vecinos tenemos una indignación por la falta de cumplimiento por parte de las autoridades porque nos dejaron sin los servicios -se quejó la mujer- nosotros reclamamos pero no recibimos respuestas. Ellos (la empresa) nos piden paciencia pero nosotros tenemos paciencia desde hace un mes con esta obra pero no nos pueden dejar sin agua”, rezongó la mujer.

“LA CALLE SOIZA REILLY AHORA ES UN DESASTRE PORQUE LA DESTRYERON TODA”

Varios vecinos que viven a metros de donde se está construyendo la gigantesca cisterna de unos 15.000 m3, entre las calles Soiza Reilly, Brown, Italia y próspero Bovino, volvieron a manifestar nuevamente a manera de reclamo ante cronistas de El Sol.Tele5 que: “están trabajando en la zona y nos rompen toda la calle Soiza Reilly hasta Laprida con el paso de los enromes camiones cargados con tierra y además las enormes maquinarias que pasan por esta calle, la están hundiendo”, rezongaron y se preguntaron ¿si aplastan todos los caños de conexiones particulares de agua y de cloacas de los vecinos, quién se va a hacer cargo?”.