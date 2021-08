SANTIAGO CAFIERO DEFENDIÓ AL PRESIDENTE EN CONCORDIA

El jefe de Gabinete de la Nación estuvo ayer en Concordia, Santiago Cafiero, acompañado por el candidato a Diputado Nacional por el Frente de Todos, Enrique Cresto, por el intendente de Concordia, Alfredo Francolini y por Kueider. En el Centro de Convenciones mantuvieron una charla con la prensa, en especial con nuestro medio donde el funcionario nacional se explayó sobre varios temas.

A manera de apertura del diálogo con el periodista Mario Yrigoy, Santiago Cafiero referenció que: “con Concordia me une un lazo de muchos afectos porque la familia de mi compañera es de acá de Concordia de esta ciudad. La primera vez que visité esta ciudad fue en el años 2003 y ahora ver toda esa transformación que se fue dando y que Enrique me iba contando en detalles los lugares en donde la obra pública hizo posible que surgen más posibilidades para la ciudad, fue maravilloso”, admitió y remarcó que “ese avance fue posible por un gobierno municipal y provincial, estaba acompañado por un gobierno nacional que traccionaba ese tipo de acciones e iba brindándole cada vez más a esta ciudad”, reconoció.

Más adelante Cafiero diferenció la actual realidad con el gobierno anterior, en ese sentido referenció: “fueron lamentablemente los cuatro años en donde las obras se ralentizaron, donde el gobierno nacional discriminó a Entre Ríos, discriminó a la ciudad de Concordia, porque en ese momento buscaban réditos políticos y se olvidaban de la gente y eso fue justamente lo que sucedió, lo que lograron”, y puntualizó que “tras los cuatro años de Gobierno de Mauricio Macri, cuando nosotros llegamos con Alberto lo que hicimos es justamente reactivar la obra pública parada. Al llegar había 270 obras y ahora en todo el territorio nacional ya llevamos 1800. Y esto genera empleo y reactiva la economía”, destacó.

Cafiero reconoció que su visita se debía a la campaña política. “Acá lo estoy acompañando a Enrique que es nuestro candidato a diputado nacional, él es nuestro referente aquí, todos juntos somos un frete político que también aquí en la provincia nos referenciamos con Gustavo Bordet como gobernador: Pero como dijo el presidente, a Enrique se lo tomamos prestado a los concordienses para que nos venga a ayudar a poner de pié un área que también el ENHOSA había estado totalmente desfinanciada”.

Santiago Cafiero también hizo referencia a las críticas de la oposición para con el presidente Alberto Fernández. En ese sentido Cafiero dijo que: “me parece que hay una doble vara porque el Presidente ya habló del tema, tomó cartas en el asunto, no se escondió, no le echó la culpa a nadie, el Presidente no se fastidió con la situación que se había suscitado, reconoció el error y realmente se pone a trabajar en los problemas que realmente la gente percibe y en los desafíos que la Argentina tiene”, expresó Cafiero.

“EL FRENTE DE TODOS EN ARGENTINA SERÁ TAMBIÉN DONDE SE LE PONGA UN FRENO A LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES DEL MACRISMO”

A su tiempo, Enrique Cresto hizo referencia a la campaña y en este sentido reconoció que: “para mí es una enorme satisfacción que el Frente de Todos en su conjunto, a nivel nacional y provincial, hayan depositado en nosotros, en la lista que me toca encabezar, la confianza y la responsabilidad de defender todo lo que estamos haciendo”, dijo y recordó: “cuando yo fui convocado, después de haber sido reelecto en Concordia, fui con el objetivo de ayudar a la reconstrucción de Argentina, pero también pensando en lo que le hace falta a Concordia para desarrollarse”, y soslayó que “hablábamos recién con Santiago, con «el Turco» y con Alfredo que cuando nos eligieron en 2019, nunca pensamos que íbamos a estar discutiendo en dos años con los que la gente les dijo que no en primera vuelta, pero evidentemente el malestar de la gente y lo que está pasando nuestros adversarios creen que es porque la gente está pidiendo por ellos”, dijo y admitió que “nosotros pensamos que en esta agenda del futuro íbamos a estar discutiendo con otros actores, pero bueno hoy es la discusión y nosotros estamos convencidos de que en Entre Ríos, que es la provincia donde se gestó la unidad, que después desembarcó en el Frente de Todos en Argentina será también donde se le ponga un freno a las políticas neoliberales del macrismo”, advirtió.

Ante la pregunta de nuestro medio: ¿por qué hay que votar a Enrique Cresto?, el precandidato respondió que: “más allá de la figura de los candidatos, más allá de que esta es la tierra que eligió mi bisabuelo para buscar oportunidades y venir a trabajar, creo que lo que se discute acá es un modelo de país. Con errores y aciertos, es un frente donde Alberto Fernández es la síntesis que ejecuta las políticas públicas y donde se mira de frente al pueblo y se busca hacer lo mejor. Confrontamos con un modelo que miró de espaldas al pueblo y vemos de qué forma fugaba los capitales al exterior, con políticas que hicieron mucho daño a Concordia y que sabemos que, con este modelo, no tiene techo para crecer”, concluyó Enrique.