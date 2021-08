POLICÍA «MALTRATÓ» A UN NIÑO, EN EL «DÍA DEL NIÑO»

Una situación indignante se dio en la Estación Central del Ferrocarril en nuestra ciudad cuando unos niños jugaban y se sacaban fotos en las vías, un policía (se ve en la foto) que lo que tiene de grande lo tiene de tonto, maltrató a un niño de 10 años por el solo hecho que los niños se divertían y hacían cosas de niños.

Nadie, absolutamente nadie logra entender la actitud del uniformado que fue insufrible al sacudir al niño que solo le pedía a gritos que lo dejara ir, que solamente estaban jugando. Eso no conmovió al BRUTUS que apretaba cada vez mas fuerte los débiles bracitos del niño.

Las imágenes recorrieron las redes sociales como reguero de pólvora y los comentarios de la gente no se hicieron esperar:

Estela Tugnarelli

Me dan rabia porq podía haber actuado de otra manera, no así con un niño el día del niño y capa hacía travesura como son los chicos y a los chorros asesinos no les hacen nada. No sé esposa a un niño , que dolor como madre ver eso falta de proceder . Cómo. Debe ser en esos casos.m

Sofia Fernández

Estela Tugnarelli puede que aya actuado mal el policia pero es casi probable que a partir de esa leccion ese sea un chorro menos a futuro..

Carpo Carpo

Sofia Fernández disculpame pero me parece muy pelotudo tu razonamiento

Estela Tugnarelli