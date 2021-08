DESDE ATE EXIGEN UN SUELDO PARA “LLEGAR A LA CANASTA BÁSICA”

Desde la dirigencia local de ATE, admitieron que el sueldo del trabajador Estatal siempre estuvo por debajo de la inflación. Admitieron además que La situación está igual que hace dos años atrás. Reclamaron un aumento de salario que sea justo para reconocer al trabajador y que pueda llegar a la canasta básica.

En este sentido, cronistas de este medio, mantuvieron una charla con el actual Secretario General de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado Seccional Concordia), quien se manifestó desconforme con los sueldos que no llegan a cubrir la canasta básica. “La situación está igual que hace dos años atrás, en realidad -dijo- venimos desde el 2016 perdiendo poder adquisitivo, siempre tuvimos por debajo de la inflación. Luego nos toca el problema de la pandemia, en el 2020. Desde el Gobierno Provincial, no dieron aumento en lo que va del año, y los trabajadores de la Seccional Concordia, actualmente están ganando como mucho 35 mil pesos, sabiendo que la canasta básica ronda los 70 mil. Nosotros no queremos estar por debajo de la inflación, la verdad que la cosa es insostenible”, admitió Pérez.

También remarco la movilización que está tomando el Sindicato a partir de esta inquietud: “hicimos hoy (por ayer) una asamblea en el Hospital Felipe Era y mañana (por hoy) posiblemente estaremos recorriendo los servicios en el Hospital Masovera”, y mencionó que “la propuesta del Heras, viene con un pedido de hacer jornadas completas y apertura de paritarias con aumento salarial y que sea ya”, exigió el histórico dirigente.

“En la actualidad nos encontramos con un ingreso del aumento salarial que no llega al 25% y que no es acumulativo -dijo- cuando la mayoría de los gremios están cerrados un 40% en las paritarias. Remarcar que los compañeros nunca dejaron de trabajar y hasta incluso no había suplencias. Y queremos -dijo- un aumento de salario que sea justo para reconocer al trabajador y que pueda llegar a la canasta básica”, recalcó Pedro Pérez.