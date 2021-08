EL SUMINISTRO DE AGUA SE VERÁ REDUCIDO DURANTE EL FIN DE SEMANA, DEBIDO A TRABAJOS DE INTERCONEXIÓN

Informaron que la empresa encargada de la construcción de la Nueva Planta Potabilizadora, realizará trabajos de interconexión entre dos cisternas, el servicio de agua se verá resentido en la ciudad de Concordia durante el fin de semana, lo cual impedirá funcionar con la totalidad de las bombas de impulsión, por lo que se resentirá en casi un 40% el caudal de abastecimiento en toda la ciudad. Aclararon que será momentáneo mientras se realicen los trabajos.

En diálogo con cronistas de este medio, Jorge Mendieta, titular de Obras Sanitarias de nuestra ciudad, explicó que: “dentro de los trabajos que están previstos realizar en la nueva planta potabilizadora de agua, existe la tarea de conectar la cisterna actual, que es la que estamos usando, con la cisterna de la nueva obra”, dijo.

Además, Mendieta adelantó que: “a ese trabajo lo vamos a realizar esta semana porque después va a venir la temporada de altas temperaturas y no vamos a poder parar la planta durante cuatro días en ese momento, y la obra, tenemos pensado concluirla en el mes de febrero del año que viene, entonces no tenemos otra alternativa re realizarla ahora”, por lo cual detalló que “el viernes se va a vaciar la cisterna de reserva existente, sábado y domingo se van a realizar las tareas, y el día lunes se va a volver a llenar esa cisterna. Eso va a hacer que tengamos que trabajar con menos bombas de impulsión a la ciudad y por ende se va a reducir la presión en los domicilios donde va a haber menos presión”, no obstante, advirtió que “los que tengan menos presión, seguramente los que tengan un tanque les va a cargar de noche, por eso recomendamos que cuiden el agua porque va a haber muchos menos durante esos días”, insistió Mendieta.