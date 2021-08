UNA MADRE DENUNCIÓ PÚBLICAMENTE QUE UN POLICÍA MALTRATÓ A SU HIJO DE 12 AÑOS

Tras la publicación en las redes sociales de un video en el que se ve a un policía, aparentemente, maltratando a un niño que le gritaba que por favor que lo dejara ir, mientras el uniformado lo sostenía fuertemente de un brazo, esta situación generó polémica y repudio por la actitud del funcionario policial.

En diálogo con el periodista Mario Yrigoy, Soledad Galli, la madre del niño en cuestión, manifestó que: “los chicos fueron el sábado pasado a sacarse fotos al tren, mi hijo, Patricio Ezequiel de 12 añitos, no estaba haciendo nada malo”, sostuvo la joven madre, quien además contó que: “en ese momento en la estación de trenes yo no estaba. Mi hijo estaba con un grupo de amigos festejando el cumpleaños de uno de ellos en una casa a tres casas de la mía. Ellos estaban jugando un partido de fútbol y en un momento, cinco de los nenes se fueron del partido y se fueron a sacarse fotos al tren”, dijo y afirmó que: “todos los chicos van a sacarse fotos en los trenes, entonces es como que mi hijo lo pensó. Los amigos fueron, pero mi hijo se quedó por un buen momento hasta que él decidió ir con los amiguitos y cuando estaba llegando a donde estaban los chicos, los otros nenes salieron corriendo y le dijeron a mi hijo, «corre que ahí viene el policía”, comentó la mujer.

En ese mismo tono, la joven madre del niño que aparece en las imágenes sostenido de un brazo por un policía, señaló que: “los amiguitos de mi hijo salieron corriendo y mi hijo les dijo que él no iba a correr porque no había hecho nada porque recién llegaba. En eso el policía llegó corriendo detrás de los otros chicos y justo lo agarró a mi hijo porque fue el único que no corrió porque él no quiso porque no había hecho absolutamente nada”, insistió Soledad, la madre de menor que le imploraba al policía que lo dejara ir.

La madre del niño insistió en que: “mi hijo no había hecho nada malo. Mi hijo me dijo: “mami, yo no estaba haciendo nada malo” y según lo que me comentó mi hijo, el policía rezongó porque los otros chicos le habían roto la camisa porque lo habían hecho correr, pero seguro que eso no fue así, seguro que el policía solo se habrá roto la camisa», estimó Galli.

«El policía lo agarró del brazo a mi hijo y lo llevó contra la vía y lo empezó a forcejear, a darle vuelta la mano y en algún momento le dijo que eso se arreglaba de otra manera y en eso mi hijo comenzó a los gritos para que lo dejara ir porque pensó que el policía iba a sacar la picana, y cuando el policía sacó las esposas, sacó el celular e hizo como que llamaba, pero no llamó a nadie porque no se si el celular se le cayó, o qué es lo que pasó yo no lo sé”, exclamó Soledad Galli.