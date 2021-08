CASTILLO ACEPTÓ LA PRISIÓN PERPETUA POR EL HOMICIDIO DE LA DOCENTE GALLI

Luis Castillo aceptó la pena de prisión perpetua por el crimen de Teresita Galli, hecho ocurrido el día 29 de junio del año pasado. La audiencia se llevó a cabo ayer a media mañana en el Palacio de Tribunales de nuestra ciudad, en donde arribaron a una conformidad entre las partes. En consecuencia, Castillo aceptó la pena de perpetua, aunque quedó a la espera de la homologación del acuerdo que se dará a conocer el próximo 31 de agosto.

En diálogo con el periodista Mario Yrigoy, el abogado Marcelo Sigot, representante legal de Castillo, expresó respecto de la pena que: “todavía no está fija la sentencia porque el tribunal anunciará si acepta o no el juicio abreviado, el 31 de agosto”, dijo y destacó que “nosotros veníamos en conversaciones con mi asistido sobre la posibilidad de acceder a juicio abreviado”, dijo y agregó: “teniendo en cuenta todas las pruebas que había en contra de castillo y que un juicio a futuro se iba a realizar mediante un jurado popular, con todo lo que ello implica en cuanto a la presión social hacia mi defendido y a hacia su propia familia, le aconsejé esa opción”, no obstante aclaró que “en nuestro país, la prisión perpetua no existe como tal, pero implica que el condenado podría recién acceder a la posibilidad de comenzar a pedir salidas transitorias pasados los 15 años de encierro y con muy buen comportamiento”, explicó El abogado.

Finalmente, el letrado destacó que: “mi defendido asumió el crimen desde el primer momento y también su pedido de disculpas ante los presentes en la audiencia. Castillo hizo un arrepentimiento público, concreto y muy sincero frente al tribunal y les pidió perdón a los familiares de la señora Galli que estaban presentes en la audiencia, al fiscal José Arias, al Dr Ignacio Doubell, que es el querellante y a la sociedad concordiense en general. Mi defendido asumió su responsabilidad y le pidió perdón en la cara a Rene y Antonio Galli, los hermanos de la víctima”, dijo el abogado, al tiempo que reflexionó: “solamente él sabe lo que le pasó en ese momento”.