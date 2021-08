50 FAMILIAS CONCORDIENSES RECLAMAN PORQUE LES CORTARON LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Unas 50 familias de un barrio ubicado en la zona noroeste de nuestra ciudad, se quejaron porque una empresa les cortó el suministro de energía eléctrica. Los habitantes del barrio 17 de Octubre, comentaron la problemática a un vecinalista quien inició gestiones para que les devuelvan el servicio que, en estos días de bajas temperaturas, es indispensable para las numerosas familias donde habitas niños y personas mayores.

Sobre el mal momento que están atravesando los vecinos del lugar, el vecinalista Hogo Coronel, haciendo las veces de vocero y quien realizó las gestiones para intentar que la gente vuelva a disponer de la energía eléctrica, señaló ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “charlamos con algunos vecinos que estaban bastante molestos por la problemática que vienen sufriendo en un par de manzanas y que son más de 50 familias”, destacó Coronel.

Asimismo el vecinalista puntualizó que: “los terrenos en donde les cortaron la luz a la gente, son municipales en donde está haciendo falta una obra que se tiene que hacer cargo la municipalidad, la cual ya está proyectada y está presupuestada y todavía no se ha llevado adelante”, lamentó y dijo que “no podemos creer que la Cooperativa Eléctrica, el día lunes, a través de una empresa privada, procedió al corte del suministro de energía y lamentablemente nadie se ocupó de la situación por la que estamos atravesando y no se pusieron las manos en el corazón. Estamos en el año 2021, tenemos una represa hidroeléctrica a solo unos kilómetros del centro de nuestra ciudad, pero lamentablemente en zonas urbanizadas donde están estos vecinos, la obra no está terminada y ellos no tienen luz”, acotó.

Finalmente, Coronel insistió en que: “los vecinos quieren pagar la luz, pero igual se la cortan, ellos quieren hacerlo de forma legal y tener el servicio de energía eléctrica pero igual se la cortaron, no tienen corazón quienes mandaron a hacer eso. Dejar a la gente sin energía justo en este momento de bajas temperaturas donde hay muchos chicos, es no tener corazón”, espetó Coronel.