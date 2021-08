Se vienen las elecciones en el colegio de la abogacía de entre ríos

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos tendrá el próximo 17 de septiembre, las elecciones de renovación de autoridades, luego de un tenso proceso interno que derivó en denuncias judiciales y que fue resuelto por el Superior Tribunal de Justicia. Alejandro Canavesio (Lista Celeste y Blanca) y Analía Coria (Lista Azul y Blanca) disputarán la conducción de la entidad.

En este sentido, el Dr. Eduardo Paredes, actual integrante de la lista oficialista, expresó ante cronistas de este medio que: “el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, como se llama ahora, ha convocado a elecciones para el día 17 de septiembre, en la cual se han presentado dos listas. Una de las listas es la encabeza el Dr. Alejandro Canavesio, en la cual yo integro, que es la Celeste y Blanca. La otra es la lista Azul y Blanca que encabeza la Dra. Analia Coria”, explicó el letrado.

“Nosotros somos la continuidad de la actual conducción a nivel provincial y creemos que tenemos que mostrar cosas que hemos hecho y otras cosas que vamos a seguir haciendo. Por ejemplo -dijo Paredes- se ha hecho la nueva ley de la abogacía en la cual se ha normalizado la paridad de género dentro de la organización. Por otro lado, tenemos la ley de licencia para los abogados que es un novedoso sistema para que los abogados y las abogadas del foro puedan pedir en tribunales sus respectivas licencias, con las razones fundadas, obviamente, y estamos tratando de que el poder legislativo pueda dar forma definitiva a la ley de honorarios”, dijo y recordó que: “en concordia están en condiciones de votar quienes estén dentro del padrón. En nuestra ciudad están en condiciones de votar unos 350 abogados”, precisó.

Del mismo modo el letrado concordiense se refrió al reclamo de los abogados para que en los tribunales, los letrados puedan trabajar normalmente, en este sentido dijo que: “a ese reclamo lo hacemos nuestro desde hace tiempo y justamente ahora vamos a hablar con el Superior Tribula de Justicia para darle más entidad a lo que reclaman los colegas porque no se justifica que no tengamos presencialidad en los tribunales”, insistió y dijo que “nosotros creemos que en la medida que en la medida que se le dio la presencialidad plena a los empleados y funcionarios de los tribunales, no se justifica que los abogados no podamos ir a los tribunales”, lamentó.