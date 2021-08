EN EL BARRIO LAVARDÉN DICEN QUE PRESUPUESTARON CORDÓN CUNETA PERO QUE LA OBRA NO SE HIZO

Vecinos de la zona norte de nuestra ciudad, reclamaron ante nuestro medio porque, según ellos, se estaría cometiendo peculado porque había un proyecto de una obra que, según lo expresado por propios los mismos vecinos, era para hacer cordón cuneta y esta obra no se llevó a cabo.

En diálogo con cronistas de este medio, el vecinalista Orlando Ríos, quien es el Coordinador de la zona norte de nuestra ciudad, expresó puntualmente que: “nosotros los vecinos del barrio Lavardén y de esta zona, queremos expresar a través de este medio que por Decreto Municipal N° 139 del año 2007, del Expediente N! 960-967/7, se solicitó la construcción de cordón cuneta en el barrio”, dijo y aclaró que “era para cubrir con obras una parte del barrio”.

Del mismo modo el vecinalista detalló que “desde calle Sara Neira, por Ituzaingó, hasta calle De Los Viñedos había que hacer la obra de cordón cuneta. Lamentablemente, replanteado por los topógrafos, hoy tomaron ellos la resolución de solo meter las calles que ellos querían, hoy con su obra, dejaron tres calles sin hacer el trabajo que estaba programado”, exclamó Ríos.

Finalmente, el veterano vecinalista insistió públicamente que: “también quiero reiterar que en esto cometieron un peculado”, dijo y agregó que “con el presupuesto participativo, en el año 2016, con un cordón cuneta en calle Musseti, un trabajo sin hacer y ante esto yo me pregunto y me vuelvo a preguntar ¿dónde está la plata, ¿quién me puede decir a dónde está la plata? Por eso quiero decir: señor Intendente mire que su gente está haciendo lo que se le antoja, hacen lo que quieren. Señor Intendente, no mienta ni de falsas expectativas a nuestro barrio. Espero respuesta inmediata porque no queremos llevarla a la justicia”.