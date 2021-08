UNA MADRE LLEVÓ SU BEBA AL HOSPITAL POR UN ABSCESO Y DIJO QUE “LE QUEMARON EL BRAZO”

En diálogo con el periodista Mario Yrigoy, Alejandra Grunevalt, madre la menor, que vive en el barrio Km 6, dijo que: “mi beba Emma Morena de 1 año y 10 meses, ingreso a internación el miércoles pasado x un absceso cerca del oído izquierdo por el cual le indicaron antibióticos suministrados por vía intravenosa hasta que le hagan un drenaje, como lamentablemente en el hospital no hay cirujano infantil para hacer dicho drenaje, me dieron el alta hoy (por ayer) al mediodía y me dijeron que tenía que volver el martes que viene al cirujano”, reseñó Alejandra.

Del mismo modo la madre de la beba, rezongó que: “al sacarle la venda que tenía mi hija en el brazo, porque le pasaban el antibiótico de manera intravenosa por el bracito, se dieron cuenta que le habían quemado las cintas porque no las cambiaron en cinco días”, denunció y exclamó que “ahora sigo internada acá en el hospital a la espera del cirujano, con la mano de mi beba toda quemada porque acá en el hospital le hicieron esto”, lamentó la madre de la pequeña.

Más adelante, Alejandra precisó que: “la habíamos internado a mi nena el día miércoles pasado porque le apareció un absceso en el oído, pero hasta ahora no se sabe por qué le apareció eso a la nena pero me dijeron que es una bacteria. Aunque me dijeron los médicos que ellos no encontraron ningún signo de lastimadura ni picadura de insecto nada, por eso es muy raro lo que le apareció a mi nena en el oído. Ahora a mi nena la tengo con el brazo quemado porque en el hospital le hicieron esto”, rezongó Alejandra.