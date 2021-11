LA CONCEJAL LIA SOLIS DISCRIMINÓ A UN JOVEN EN LAS REDES SOCIALES

A raíz del multitudinario acto que celebró el peronismo local en la noche del viernes en la zona del corsódromo, donde una gran cantidad de concordienses expresaron su indignación y su bronca por el excesivo uso de la pirotecnia. La gente, a través de las redes sociales posteaban cosas como: “¿por qué tiran fuegos artificiales?, ¿acaso no están prohibidos?. No respetan nada”. “Hay una ordenanza vigente de no pirotecnia, si ustedes no respetan eso, como me convencen que la economía y los derechos sí los van a respetar?”. “Siendo las 20:30 se siguen escuchando. Tengo un video de mi perrita de 10 años, sufriendo por estas explosiones, porque literalmente que se escuchan así”.

Tras las publicaciones de los concordienses, la concejal Lia Solis, enrolada en la corriente militante que lidera Ángel Giano, salió a responder con los tapones de punta y apuntó con su temperamento directamente contra un joven de nombre Joaquín y lo acribilló con un mensaje que decía lo siguiente: “Joaquín, sos un pobre muerto de hambre que te la querés dar de una clase social a la que jamás vas a pertenecer, qué pena me das que te olvides que fueron los gobiernos populares los que te ayudaron cuando no tenías nada”.

La concejal, “mal aconsejada”, debería entender que su posición al ocupar un recinto en el HCD de nuestra ciudad, un cargo que “le queda enormemente grande”, es un lugar donde “debe estar preparada” y tener el “temple suficiente para debatir ideas y propuestas para lograr una mejor calidad de vida para nuestros conciudadanos, para alcanzar lo necesario para el concordiense que, largamente se lo merece”. Pero con actitudes y reacciones como las de la concejal Lia Solís, solo demuestran “intolerancia y falta de formación” para ocupar un rol social que bregue por la ciudad que todos queremos.

Las “dudosas disculpas de la edil” que, se ve que “la instaron a que salga a aclarar, y como siempre la culpa es de otro”, Solís posteó que: “Si bien no escribí tal agravio asumo la responsabilidad ya que pertenece a una cuenta mía a la que tienen acceso otras personas”, en clara alusión de que “la culpa la tiene otro”.