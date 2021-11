CARTA ABIERTA DEL «GRUPO PUENTE» A LAS AUTORIDADES

El Grupo Puente Salto Concordia, denuncia que, si bien se abrió el Puente de Salto Grande, seguimos prisioneros de la incomprensión de nuestros gobiernos. Gobiernos a los cuales no les interesa interiorizarse de nuestra

realidad, la de las familias fronterizas binacionales. El protocolo estipulado no contempla que necesitamos cruzar diariamente por el Puente.

Es absolutamente inviable pensar en hisoparse todos los días, o cada dos o tres días, tanto desde el punto de vista económico, como desde la salud, por los daños que esto puede llegar a causar.

NO HAY BOLSILLO NI NARIZ QUE AGUANTE

Denunciamos que es un protocolo pensado pura y exclusivamente para el turista, dado que la frecuencia de hisopado, probablemente sea de una o dos veces al año.

Asimismo, denunciamos que, si se hizo pensando en parar el bagayo, están fracasando rotundamente. Se ríen en las caras, tanto de las autoridades, como de nuestras familias. El cierre de fronteras fue, desde el inicio una medida

sanitaria y no de índole económica. La información de prensa, durante todo este tiempo, a las claras, muestra que se han incautado mercaderías de contrabando, por lo que se comprueba que cerrar las fronteras, no detiene el llamado bagayo.

Exigimos que contemplen realmente la situación de las familias fronterizas binacionales. Que se consideren nuestras ciudades como una burbuja, y se instrumente el tránsito vecinal fronterizo, con un protocolo especial y específico. Que las personas que acrediten su necesidad de cruce frecuente, lo hagan solo con el esquema completo de vacunación!! O es que los gobiernos no confían en las vacunas que nos dieron? Ejemplo sobran. Sin ir muy lejos, Uruguay y Brasil tienen un acuerdo desde marzo de 2020. Los residentes de las ciudades fronterizas, circulan libremente entre ellas. Argentina firmó con Bolivia, por La Quiaca y Villazón. Y bueno, si nos vamos a Europa, la gente circula libremente por las fronteras terrestres.

¿¿¿¿QUE SOMOS, PERSONAS DE QUINTA CATEGORÌA???? Por eso el Grupo Puente exige ya!!!! el Protocolo Especial sin PCR para sus integrantes