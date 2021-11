LOS CONCORDIENSES RECLAMAN PARRILLAS EN LAS PLAYAS DEL PERILAGO

En la calurosa jornada de ayer domingo, en que la temperatura alcanzó un pico de 33°, la gente se volcó de manera masiva a las playas del perilago, lugar recurrente por los concordienses que se toman el merecido descanso dominical para disfrutar en familia y al aire libre.

Ayer se vieron desbordadas las playas del lago que ofrecen un paisaje único, Agua, sol, arena, naturaleza y que además cuentan (no todas) con servicios básicos como cantina y baños. Pero no todo es color de rosa porque varios vecinos se comunicaron con el periodista Mario Yrigoy, para dejarle un reclamo a las autoridades de la CODESAL.

Concretamente, fueron tres familias que se juntaron para tirar algo a la parrilla en la zona de playa “Las Perdices” pero al llegar se encontraron que no hay parrillas, por lo cual decidieron poner una parrilla en el suelo.

«ARREGLÁTELAS COMO PUEDAS»

En este sentido, Oscar, integrante de una de las familias que hablaron con nuestros cronistas, manifestó que: “fuimos a la mañana para conseguir lugar a la sombra en la playa “Las Perdices” y conseguimos un lugarcito cerca del agua para que le quedara a mano a los chicos, pero nos desayunamos que no había una triste parrilla. Menos mal que habíamos llevado una y la tuvimos que poner en el suelo para hacer unos pollos” contó y reconoció que “si bien es cierto que hay un cartel que aconseja no hacer fuego, no teníamos opción porque no hay parrillas y es como que te dicen: arréglatelas como puedas”, rezongó.

“ESTO PASA POR LOS INCOMPETENTES QUE ESTÁN A CARGO DEL PERILAGO”

Fernando, otro de los padres de familia que, escapando de las altas temperaturas de ayer, llevó su gente a “Las Perdices” a pasar el día. Molesto por la falta de comodidades para los concurrentes que van de mañana a instalarse hasta que caiga la tarde, admitió que: “tuvimos que hacer el fuego en el suelo, somos conscientes que eso no se debe hacer porque, además del peligro de provocar un incendio, se genera daños a la fauna”, y adjuntando una fotografía que ilustraba su rezongo, señaló que: “estos son los daños que se provocan por culpa de las autoridades que no son capaces de atender bien al primer turista que somos nosotros los concordienses. El fuego daña la flora, estos árboles están así porque la gente tiene que hacer el fuego en el suelo contra los árboles justamente y quedan así, esto pasa por los incompetentes que están a cargo del perilago”, rezongó el vecino.