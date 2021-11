QUIEREN VISITAR A SUS FAMILIARES EN SALTO, PERO LAS DIFICULTADES SE LOS IMPIDE

Integrantes de la Agrupación Puente, siguen reclamando mejores condiciones para poder pasar a Salto. Consideran que como están dadas las cosas es imposible y advirtieron además que una persona, para ir unos días al vecino país a visitar un familiar, necesita 50 mil pesos y recordaron que “un PCR en el Uruguay, cuanta 100 dólares”.

Vale recordar que los Intendentes de Concordia, Alfrendo Francolini y de Salto (ROU), Andrés Lima, celebraron la apertura del Paso de Frontera en el Completo Hidroeléctrico de Salto Grande, pero reconocieron que los protocolos aplicados dificultan a quienes por motivos estrictamente familiares deben cruzar la frontera con periodicidad.

En este sentido, Antonella Solís, integrante del Grupo Puente, expresó que: “lo que cambió para nosotros a partir del lunes, es que simplemente podemos entrar al Uruguay, quienes tenemos cedula o residencia, pero en el tema económico para nosotros sigue siendo imposible porque sobre todo ahora el Uruguay volvió a implementar el PCR al séptimo día de estar en ese país”, y rezongó que “una persona como yo que quiero ir a ver a mi pareja, estamos en diez días; tengo un PCR para entrar a Uruguay, y a los cinco días me tengo que hacer otro para volver, teniendo en cuenta que allá eso cuesta 100 dólares”, aclaró.

Asimismo, la joven señaló que: “quienes no tenemos documentación tenemos que comprar un seguro de Covid, y ante esto, haciendo cuenta yo me pongo a pensar que necesito hasta 50 mil pesos”, advirtió y dijo que “nosotros hacemos el esfuerzo de ir por 72 horas, pero es imposible, y no ni cuento los problemas que tienen aquellos que tienen que cruzar al otro lado por razones laborales”, subrayó.

Del mismo modo la joven recordó que: “los intendentes de ambos países habían firmado el posible protocolo para los que estamos en el grupo crucemos con el carnet de vacunas tengo entendido que la Argentina dio el visto bueno, pero en Uruguay dicen que necesitan la garantía del PCR”, contó y rezongó que “nosotros a eso no lo entendemos porque desde el mes de marzo del año pasado, Uruguay tiene con Brasil un convenio de Tránsito Vecinal Fronterizo y solo piden vacunas porque las ciudades fronterizas se toman como burbujas, entonces no entendemos por qué con Argentina necesitan la garantía y con Brasil no”, rezongó la jovencita.

ESQUIVEL ROBÓ UN CELULAR, PERO NO PUDO ESQUIVAR LA POLICÍA QUE LO METIÓ EN UNA CELDA

Alrededor de la una de la tarde de ayer, en circunstancias en que personas volvían de la marcha pidiendo Justicia por Muñoz Ezequiel, y transitando por calles Vélez Sarsfield y Chile, dos masculinos manifestantes se desprenden de la columna en la que marchaban e interceptan a un menor de 14 años sustrayéndole su celular, dándose a la fuga.

De inmediato, personal Motorizado y personal de Comisaría Segunda, emprendieron una rápida búsqueda de los malvivientes, dándoles alcance en calle La Paz y A. Del Valle aprehendiéndolos en ese lugar, se trataba de un masculino de 25 años de apellido Esquivel, alias “Cachete”, y de un menor de 15 años.

Enterada la Fiscalía en turno, dispuso la detención de ambos. El menor fue trasladado por Personal de Minoridad, actuándose rápidamente al traslado de ambos masculinos hasta Dependencias Policiales ya que el resto de los manifestantes empezaron a llegar hasta el lugar de la Detención. El padre del menor damnificado radicó la Denuncia por lo sucedido a su hijo.