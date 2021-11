RECLAMARON UNA VEZ MAS PIDIENDO JUSTICIA POR EL CRIMEN DE “CHANCHI” MUÑOZ

Ayer por la mañana familiares y amigos de Ezequiel “Chanchi” Muñoz, quien el jueves 30 de septiembre en horas de la noche recibió un balazo en calle Villaguay entre Ramírez y Saavedra, en el barrio Cabo Sendrós, se manifestaron frente a las puertas del Palacio de Tribunales en reclamo de justicia.

Vale recordar que el jovencito había sido trasladado en ambulancia hasta el hospital Ramón Carrillo, pero falleció al arribar al nosocomio público.

En pleno reclamo con bombos y petardos por doquier, Martín “Pantera” Muñoz, padre del joven asesinado, dijo que: “hoy vinimos a reclamar y vamos a seguir reclamando y vamos a hacer todas las marchas que sean necesarias para que la Justicia proceda en detener a los responsables del crimen de mi hijo, porque todavía no están todos presos, ellos están libres, están prófugos”, lamentó e insistió con que “nos concentramos acá para reclamar porque la Justicia no hace nada y los asesinos de “Canchi” que faltan atrapar y que andan sueltos”, reclamó Martín.

En ese mismo tono de reclamo, el padre del menor asesinado por al menos seis personas, comentó que: “la verdad es que estamos cansados porque no sabemos qué está haciendo la justicia, hay tres prófugos -insistió- todavía que no los pueden agarrar, y además pedimos con estas marchas que los culpables de matar a mi hijo, lo que cayeron, que no salgan nunca más de la cárcel porque fueron seis o siete los que participaron esa noche”, reclamó y dijo que “los que están detenidos, están la Alcaldía por un tiempo y después los van a pasar a la cárcel de Concordia, eso es lo que sabemos”, reconoció Martín Muñoz.