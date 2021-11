La radio municipal fue intimada por ENACOM al “cese inmediato de sus emisiones”, pero siguió al aire con “equipo suplente”

Radio Ciudadana 89.7, la emisora del Estado municipal de Concordia, fue intimada por el ENACOM el pasado sábado 30 de octubre, a la hora 14, a cesar de inmediato su transmisión, acusada de provocar interferencias en las frecuencias utilizadas por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para el control del tráfico aéreo.

El acta está firmada por dos funcionarios del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), Gerardo Cordasco y Gastón D’Angelo, que se apersonaron en las instalaciones de la emisora dirigida por Carlos Ramón Gastaldi, alias “Claudio”, “con motivo de la denuncia por interferencias promovida a través del trámite administrativo singularizado como EX – 2021 – 101535372 – APN – SDYME#EANACOM”.

Los dos funcionarios del organismo de contralor notificaron –dice el acta- a la emisora sobre “el perjuicio que ocasiona y que pone en serio riesgo la seguridad de la vida humana, motivo por el cual se intima el cese inmediato de sus emisiones, bajo apercibimiento de radicar la denuncia correspondiente por presunta infracción a los artículos 190 y 194 del Código Penal”.

Más adelante, el documento asegura que el “responsable ocasional” de la emisora al momento de efectuar la inspección, “informa que procederá a desactivar la transmisión, hecho que concreta en este momento”.

En la segunda página del acta, por si quedaran dudas, en un recuadro y con letras mayúsculas, los inspectores advierten: “SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE EMISORA NO DEBERÁ VOLVER A EMITIR HASTA TANTO EL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES RESUELVA RESPECTO DE LA LEGALIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE”. Ello en virtud de que al momento de efectuar la inspección, quien los atendió no tenía a su alcance mostrar la documentación que acredite la legalidad de la emisora.

¿Dejó de transmitir Radio Ciudadana? No. De hecho, ese mismo día sábado por la tarde, según se puede ver en el muro de Facebook de la emisora, su director fue entrevistado. Y, hoy en día, cualquier oyente puede constatar que continúa al aire.

¿Por qué sigue al aire a pesar de la intimación del ENACOM? El Entre Ríos consideró pertinente consultar al director, Claudio Gastaldi. “La radio está saliendo con el equipo suplente que ENACOM verificó que no generaba ningún problema”, respondió.

“Es eso simplemente. Nosotros tenemos dos equipos, un back up y el que estaba saliendo, y ese, según la gente del ENACOM, estaba provocando interferencias en Aeroparque… no sé… Entonces hicieron esa acta pero inmediatamente Agustín, el encargado de los equipos, conectó con el equipo de back up y sus dipolos, y ellos comprobaron que no hacía ninguna interferencia. O sea que eso de que nos van a cortar la radio no existe, porque ellos mismos verificaron que el otro equipo no interfería”.

El Entre Ríos consultó a Gastaldi si el ENACOM había documentado mediante una segunda acta esa autorización a transmitir con equipo muleto, de manera tal de que le sirva a Radio Ciudadana como respaldo legal para desconocer la orden inicial del organismo nacional. Esta última consulta aún no fue respondida. Todo lleva a suponer que se trató de un “permiso de palabra”.

¿Cómo puede una FM de Concordia interferir a EZEIZA?

A quienes poco y nada conozcan de telecomunicaciones y frecuencias, les resultará extraño que una emisora de frecuencia modulada concordiense, ubicada a cientos de kilómetros de EZEIZA, pueda causar interferencias en ese aeropuerto internacional.

Ocurre que el espacio aéreo de Concordia está en la ruta que siguen numerosos aviones que van rumbo a EZEIZA y desde allí toman contacto con la torre de control.

Radio Ciudadana no es la primera que ha sido acusada por ENACOM como causante de interferencias. Otras han pasado por similar situación. Por caso, una de ellas debió efectuar una importante inversión en equipamiento y recurrir a la intervención de profesionales matriculados, a fin de lograr “filtrar” las supuestas interferencias al tráfico aéreo.