Pagani fue reelecto secretario general de AGMER

Marcelo Pagani logró este jueves la reelección al frente de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) al imponerse su agrupación, Marcha Blanca, por sobre la representación de la Izquierda, la Lista Multicolor, que compitió con Gimena García como candidata a secretaria general. Los datos extraoficiales que se conocieron desde la Junta Electoral de Agmer indican que Marcha Blanca se impuso en los 17 departamentos de la provincia.

El triunfo fue en parte consecuencia de la decisión política que adoptaron las cuatro agrupaciones que tienen responsabilidad de conducción en Agmer: constituyeron la alianza Macha Blanca en la que confluyeron las agrupaciones Integración, Rojo y Negro, Blanca y Ñandubay, y de ese modo el tridente que condujo Agmer entre 2017 y 2020 repetirá por el período 2021-2025: Marcelo Pagani (lista Celeste, secretario general); Ana Delaloye (Compromiso, adjunta); y Guillermo Zampedri (Paulo Freire, secretario gremial). La Multicolor hizo su debut en una elección provincial, pero los votos que consiguió no alcanzaron para torcer la tendencia.

El acuerdo, además, supone que la hasta hoy secretaria general de Agmer Paraná, Susana Cogno, vaya como candidata a vocal gremial del Consejo General de Educación (CGE), en elecciones que de momento no tienen fecha de realización. La negociación, sin embargo, no impidió que en el principal distrito, la seccional Paraná, haya disputa entre la Integración y la Rojo y Negro. Aunque finalmente se impuso la Rojo y Negro, que retuvo la conducción, y así Cristina Miño se convierte en la nueva secretaria general.

Pagani tiene una larga trayectoria gremial. Fue congresal en la seccional Colón; luego fue secretario general de la seccional Colón entre 2009 y 2011 y entre 2012 y 2014. Ese año accedió al cargo de director obrero en el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) en representación de los docentes. En las elecciones del 2 de noviembre de 2017 se impuso al candidato de la Rojo y Negro, César Pibernus, y accedió por primera vez a conducir el gremio docente a nivel provincial.

Es profesor de Historia y Formación Cívica, diplomado superior en Ciencias Sociales con mención en Gestión de las Instituciones Educativas.

Su figura fue clave para el rearmado agrupacional en Agmer: propios y extraños ven en Pagani un conductor que logra contener a todos.

Cuando se anunció la conformación de la lista Marcha Blanca, en la que confluyen distintas expresiones de Agmer, dijo: «Cada agrupación va a seguir teniendo su vida. Yo soy de la agrupación Celeste, que es una agrupación nacional; hay compañeros de Compromiso; compañeros de Freire; compañeros de la Isauro; los compañeros de la Agrupación Rojo y Negro. Todos seguirán teniendo su identidad y sus propios espacios de debate, y luego sintetizaremos en una mesa política cuáles son todas las visiones. Creo que esto es muy rico y es muy bueno: acá nadie pierde su identidad, nadie deja de pertenecer adonde pertenecía. Lo que hacemos es tener la enorme vocación política de lograr una síntesis que sea lo mejor para nuestros compañeros y compañeras. Ese es el objetivo, ese es el norte. Acá no hay especulaciones personales, no hay especulaciones electorales. Nadie hace esta alianza porque imaginaba que podía perder en las próximas elecciones. Esto tiene que ver con algo mucho más profundo, construido desde hace cuatro años, en los que no se ha visto internismo dentro de nuestro sindicato, que lo tenemos, pero que no son como supieron ser en años anteriores».