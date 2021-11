VOLVIERON A PEDIR JUSTICIA FRENTE A TRIBUNALES POR NOELIA ACOSTA

En horas de la mañana de ayer jueves, medio centenar de personas, familiares y allegados de Noelia Acosta, la joven ultrajada, se juntaron para llevar a cabo un ruidoso reclamo de justicia frente al Palacio de Tribunales de nuestra ciudad.

En plena manifestación, Américo Gómez, hermano de la jovencita ultrajada, exclamó que: “mi hermana sigue internada, está estable, pero nosotros seguimos reclamando justicia por Noelia porque no es posible que hasta el momento no haya ningún detenido por la violación a la que sometieron a mi hermana”, dijo y reclamó: “nosotros ahora queremos una respuesta porque no puede ser que la justicia no haya hecho nada de nada”, rezongó.

Dl mismo modo el joven dijo que: “nosotros queremos que los culpables paguen por lo que le hicieron a mi hermana porque mi hermana ahora está tirada en el hospital porque todavía no pudo salir de ahí por el estado en que está”, lamentó y dijo que “lamentablemente la fiscalía de género hasta ahora no han hecho nada de nada porque según ellos, necesitan más pruebas. Yo me pregunto qué clase de pruebas necesitan porque ya se les aportó de todo lo que necesitan y no hay ningún detenido” lamentó Gómez.

“ELLA NO PUEDE CAMINAR POR SI SOLA”

En ese mismo reclamo, Rosalía Acosta, hermana de Noelia, recalcó que: “mi hermana se encuentra internada en el hospital y todavía no puede hablar, no puede caminar ni comer por sí sola”, dijo y recordó que “todos nosotros hablamos con el fiscal Juan Pablo De Giambattista, quien nos dijo que se encargará de trabajar en este caso y de hacer lo posible con las pruebas que tiene”, dijo la hermana de la jovencita Noelia Acosta, quien, según la denuncia presentada en sede judicial, la jovencita fue drogada, violada y golpeada por su ex suegro, abuelo de sus dos hijos; motivo por el que reiteran su pedido de justicia.