UNA FAMILIA RECLAMA SU VIVIENDA USURPADA Y DENUNCIAN QUE LAS AUTORIDADES APOYAN AL INTRUSO

Una familia de apellido García, oriunda de la localidad de San Salvador, debió ausentarse de la ciudad por razones de estudio de los hijos. Se mudaron a la provincia de Córdoba, donde se radicaron unos años, en tanto que la vivienda que tenían, se la habían alquilado hasta que ellos volvieran, a un trabajador municipal de San Salvador, pero grande fue la sorpresa cuando regresaron y el inquilino se les apropió de la casa.

Integrantes de la familia damnificada, se comunicaron con cronistas de El Sol-Tele5, para hacer pública su indignación porque, aseguran ellos, movieron cielo y tierra y nadie les dio una respuesta. Momentáneamente la familia García está viviendo en una improvisada carpa en la calle hasta que alguien les dé una respuesta. Dese la familia manifestaron que “queremos el desalojo y que el trabajador municipal nos devuelva nuestra casa y que la fiscal, el intendente y el senador dejen de apoyarlo”. Los propietarios recordaron que fueron citados por la fiscal quien, según la familia García, les dijo textualmente: “nosotros nos movemos cuando está el muerto para investigar quién lo mató, pero señora, nosotros no resucitamos al muerto, nosotros no devolvemos casas”, lo cual ameritaría una denuncia por violación de los deberes de funcionario público y otra por denegación y retardo de

justicia.

En diálogo con nuestros cronistas Estela Armúa, quien junto a su esposo y sus hijos quisieron reinstalarse en su vivienda, comentó que: “junto con mi esposo Luis García somos los dueños de la casa, hace algo más de tres años, nosotros nos fuimos a vivir a Córdoba por razones de estudio de nuestros hijos y se nos hacía difícil pagarle la facultad, entonces decidimos irnos para que los chicos pudieran estudiar, no nos fuimos a enriquecernos ni nada de eso. Tal es así que el mayor se recibió y la otra tuvo que empezar a trabajar para ayudarnos porque la cosa era difícil allá”, aclaró y dijo “la casa en un principio había quedado deshabitada y al tiempito, por nuestra necesidad decidimos alquilarla para poder tener una ayuda económica, pero resulta que, al querer recuperar nuestra casa, pero el inquilino, que es un trabajador municipal de apellido Fogel, nos dijo que no iba a salir de la casa porque ellos habían gestionado quedarse con esa casa”.

En ese mismo Sentido, Estela detalló que: “lamentablemente todos se lavaron las manos, tanto el intendente Larrarte, como el senador Berthet, se lavaron las manos. La fiscal Mondragón me citó para explicarme y decirme textuales palabras: “yo cito a la gente para explicarle qué es lo que hacemos nosotros porque después salen a hablar cosas que no son. Nosotros nos movemos cuando está el muerto para investigar quién lo mató, pero señora, nosotros no resucitamos al muerto, nosotros no devolvemos casas”, esas fueron las palabras de la fiscal -dijo- Estela”, compungida por lo insólito de la afirmación de esa funcionario pública que no funciona.

Finalmente, la mujer damnificada advirtió que: “nosotros de acá no nos vamos a mover, tenemos todas las cosas en la calle y estamos viviendo en la calle, pero de acá no nos movemos hasta que nos devuelvan nuestra vivienda”, espetó Estela Armúa quien reclama su vivienda ubicada en calle Luis Reinlein 455 de la localidad de San Salvador.