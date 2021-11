UN CONCORDIENSE CONVIRTIÓ SU VIVIENDA EN UNA “PRISIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD”

VIVE ENCERRADO PERO SEGURO EN “LA CÁRCEL DE FOCHE”

Un vecino de nuestra ciudad, luego de haber sufrido una violenta entradera hace unos días atrás, donde fueron salvajemente golpeados él y su esposa por un solitario, pero agresivo malviviente armado, decidió convertir a su propia casa en una cárcel. Colocó punzantes concertinas y otros elementos de seguridad en el frete de la vivienda y en la parte posterior como si fuera una penitenciaría de máxima seguridad. El asustado hombre decidió convertir su casa en una prisión “para vivir seguros encerrados como en una prisión, mientras que los chorros están en las calles”, lamentó.

“Los alambres con esas chusas cortantes yo las hice colocar el día martes de la semana pasada, y luego puse ese cartel en el frente de mi casa, el cual hace referencia a “LA CÁRCEL DE FOCHE”, contó Alberto Fochezatto.

En ese mismo sentido, el vecino admitió: “tuve que hacer una cárcel privada para que nosotros en mi familia, que somos gente decente, vivamos encerrados como en una prisión, mientras que los chorros y delincuentes andan suelto como si nada y lo peor de todo es que nadie hace nada”, dijo y recordó que “a esto lo hice después del 5 de octubre, que fue el día en que me entraron violentamente con intenciones de robo en mi casa y me golpearon a mí y a mi señora. También coloqué un tejido atrás en el patio interno de la casa, quedamos encerrados como en una cárcel”, lamentó indignado Fochezatto,

Al hacer referencia al mal momento que le tocó vivir a él y a su pareja en la madrugada del 5 de octubre, Alberto Fochezatto comentó que: “esto que nos tocó vivir se lo atribuyo al gobierno porque permiten la entrada de drogas”, dijo al hacer referencia a que “este tipo estaba drogado y lamentablemente no hay control de nada”, y lamentó que “el delincuente entra por una puerta y sale por la otra y esto es culpa de la justicia, por eso es que mientras los chorros andan por las calles, viviremos encerrados en mi cárcel privada por seguridad”, admitió y contó que “sé que el tipo está preso, que aceptó en un juicio abreviado, hacerse cargo de todo lo que pasó en mi casa”, pero no obstante aclaró que “de lo que el tipo me robó, lamentablemente no pudimos recuperad nada de nada” rezongó.