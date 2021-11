EL CCIC, FESTEJÓ SUS 101 AÑOS CON ENÉRGICOS RECLAMOS PARA LA APERTURA COMERCIAL FRONTERIZA

Un 10 de Noviembre de 1920, un grupo de vecinos ponía en marcha una nueva entidad que representaría las actividades económicas de Concordia y que ayer comenzó su segundo siglo de vida, el CCIC (Centro de Comercio Industria y Servicios de Concordia). A lo largo de un siglo, todas las actividades del quehacer diario de nuestra ciudad, siempre han contado con el más decidido apoyo de la entidad que concentra a los comerciantes concordieses, entidad que ha tenido mucho que ver con el desarrollo y el progreso regional, provincial o nacional.

El actual presidente de la institución, el ingeniero Adrian Lampazzi expresó que: “conmemoramos la entrada al segundo siglo de inclusión (101 años), a propósito de los cien años, el año pasado, hicimos un raconto de la historia de nuestra institución que tiene por cierto, una muy rica historia vinculada al desarrollo de las grandes cosas que se han hecho en esta ciudad”, reconoció.

Asimismo, Lampazzi reflexionó que: “tenemos muchas luchas ganadas pero, son más las perdidas, que las ganadas, pero es la línea que continuamos hoy en día”, dijo y acotó respecto de la economía que “debo reconocer que afortunadamente hay una pequeña reactivación porque sobre todo es un poco el volver a las actividades y lo principal en esto es poder volver a trabajar, eso es lo principal, después, sabemos que el contexto no es el mejor, hay una incipiente reactivación pero la situación macroeconómica del país, no ayuda”, dijo y sostuvo que “en relación a la lucha por el tema del puente, es algo que lamentablemente no pudimos resolver y lamentablemente nos sigue complicando como ciudad.

«Nosotros lo vemos muy negativo como se viene desarrollando lamentablemente porque sabemos que en otros lugares del país se están tomando otro tipo de medidas que es la misma que nosotros estamos pidiendo para acá para el tránsito vecinal fronterizo porque hasta ahora lo único que se ha hecho es abrir para miles de turista al país, sobre todo a Buenos Aires, mientras que en las zonas fronterizas como la nuestra han quedado al margen o se las ha puesto en la misma bolsa”, rezongó Lampazzi.