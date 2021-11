DENUNCIAN QUE UNA MAQUINARIA DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA, LES DESTRUYÓ VARIAS VIVIENDAS EN EL BARRIO

Varios vecinos que tienen sus precarias viviendas en el asentamiento Gerardo Yoya, en las inmediaciones de las calles La Pampa, Gregoria Pérez, Calle Odiard y Presidente Illia, se movilizaron desesperados porque, según expresaron ante nuestras páginas, una maquinaria vial estaba derrumbando varias viviendas y, según los vecinos, ellos tienen un arreglo con la Municipalidad de Concordia, para vivir en ese lugar.

Sobre el malestar de todo el vecindario, Gisela Carricaberri, haciendo las veces de vocera expresó su enojo, manifestó que una máquina de una conocida empresa constructora que está ubicada en las inmediaciones de Presidente Illia y La Pampa, estaba arremetiendo contra las precarias viviendas del lugar. “Acá en calle General Medina, una topadora de la empresa Vechio quiere sacar cosas del barrio y este lugar no es de esa empresa, esto pertenece al asentamiento que está acá en el barrio Gerardo Yoya. Nosotros estamos ubicados detrás de una importante distribuidora que está sobre Illia. Mi casa está por calle Istilart”, aclaró Gisela.

Del mismo modo la vecina contó que: “la empresa, sin ninguna orden ni dada, mandó la máquina y quieren desalojar a la gente de acá del asentamiento. Nos dicen que quieren que todos los vecinos nos vayamos del barrio, pero este lugar no es de la empresa», y señaló que «acá los vecinos tenemos papeles, tenemos número de expediente, tenemos todo de la Municipalidad”, dijo y aclaró que “fuimos a la parte de tierras de la Municipalidad. La empresa viene y quiere desarmar las casitas como la mía que yo estaba construyéndola de material y me la quieren desarmar toda, pero otras casitas no corrieron la misma suerte porque vino la máquina y desarmó varias casitas de la parte de atrás de mi casa y ahora quieren desarmar todas las casitas”, reprochó Gisela, y solicitó enérgicamente: “exigimos que ya paren con esto, acá hay familias con muchos chicos”, concluyó enfáticamente Gisela Carricaberri.