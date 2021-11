RINDIERON UN EMOTIVO HOMENAJE A FERNANDO MENDOZA Y A LOS HÉROES DEL ARA SAN JUAN

Al cumplirse ayer el cuarto aniversario del hundimiento del submarino ARA San Juan, fueron homenajeados los 44 tripulantes, particularmente en Concordia, ciudad natal del Teniente de navío Fernando Ariel Mendoza, se realizó un emotivo acto homenaje en el monolito que lleva su nombre, en el sector de la costanera que también lleva su nombre.

En diálogo con cronistas de El Sol-Tele5, Raquel Colombani, madre de Fernando Mendoza, expresó: “agradezco a al periodista Mario Yrigoy de diario El Sol-Tele5, que él fue el de la idea de ponerle Fernando Mendoza a esa calle, agradezco también a todas las instituciones y personas que han venido a rendirle un hermoso homenaje a mi hijo, la verdad es que fue muy lindo este homenaje por estos cuatro años que me falta mi hijo”, dijo y destacó que “me entregaron un reconocimiento que es la marcha que le hizo el fallecido sub comisario Ángel Santomil de la ciudad de Paraná”.

Asimismo, Raquel reconoció que: “me siento muy orgullosa de mi hijo, porque en este momento en que él me falta, que me falta su voz, su sonrisa, pero me siento muy orgullosa de mi hijo Fernando», dijo y puntualizó que «ya pasaron desgraciadamente cuatro años, pero bueno, muchos me dicen que hay que ponerles el pecho a las balas y seguir para adelante. Pero no es fácil seguir adelante, es como estar sobreviviendo, nada más que sobreviviendo, le aseguro que no es nada fácil”, admitió Raquel.