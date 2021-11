A UN VECINO DE NUESTRA CIUDAD LE HACKEARON EL WHATS APP Y PEDÍAN MUCHO DINERO EN SU NOMBRE

Un trabajador de un comercio de nuestra ciudad, comentó que fue víctima de un hackeo en su cuenta de whats app y que mandaban mensajes a todos sus contactos pidiendo dinero. El trabajador comentó que a todos sus compañeros de trabajo les pasó lo mismo y advirtió cómo para hackearle el celular a él. “A mí me dijeron que lo hacen desde alguna cárcel”, admitió.

Sobre lo que le tocó vivir a José, empleado de un autoservicio ubicado en Avenida Gerardo Yoya, comentó asombrado que: “te mandan un código a través de un mensaje común, es un código de whats app que te mandan para que uno lo abra y le conteste y una vez que se le contesta, ahí te enganchan”, dijo y detalló que “una vez que vos le contestas el código que ellos te mandan, automáticamente pasa tu número de celular a otra persona y te hacen un whats app paralelo con tu número”.

Del mismo modo José puntualizó que: “una vez que ellos tienen tu número, comienzan a mandarle mensajes a todos tus contactos, empiezan a mandar mensajes como que vos desde tu celular les estás pidiendo plata”, dijo y precisó que “a mi hija que iba viajando le mandaron un mensaje como que era yo y que le decía: estoy en el cajero, por favor pasame el código de la clave de la tarjeta porque me lo olvide, no me acuerdo de la clave”, dijo y recordó además que “tengo unos contacto en la ciudad de Santa Fe, a ellos también les mandaron mensajes como que era yo y le pedían plata urgente y que en dos horas me juntaran 30 mil pesos porque yo estaba muy enfermo y estaba muy mal y que tenía una cuenta gratis que se cerraba en dos horas. Afortunadamente se avivo uno de mis contactos en Santa Fe y llamó a una vecina mía y ella le comentó que a ella también le habían pedido plata. Mi vecina le dijo a mi contacto que yo estaba bien y que a ella también le habían pedido 10 mil pesos para ayudar a José, o sea para ayudarme a mí y yo nunca había pedido ni un solo peso”, contó el sorprendido vecino.

José comentó además que a cinco compañeros de trabajo del autoservicio, también a ellos les había pasado lo mismo”, dijo y explicó que: “te llaman y te dicen “buen día”, entonces si vos le contestas algo como buen día tío, buen día primo, buen día papá, entonces ahí ellos ahí te enganchan qué sos de tu contacto”, y comentó finalmente que “el otro día fui a la despensa que está frente a mi casa y le pregunté si no les habían pedido plata como que era yo, entonces me respondió que le habían pedido plata en nombre de otra persona y le habían sacado 30 mil pesos. Hay que tener mucho cuidado con esos códigos que te mandan y no abrirlos jamás. En todo caso lo que hay que hacer es bloquear eso whats app que no los tenes de contacto”, sugirió y comentó que “a mí me dijeron que lo hacen desde alguna cárcel”, admitió.