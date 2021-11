RENZO Y ESTEBAN SIGUEN APOSTANDO AL FUTURO CON NUEVO OFRECIMIENTO GASTRONÓMICO Y CERVECERO

La familia Di Lello es muy conocida en la zona de la Bianca y barrios aledaños por ser gente de trabajo y de emprendimientos. Esteban y Renzo nunca bajaron los brazos aun en los peores momentos en que el Covid le jugó una mala pasada a la familia y siguen trabajando con visión de futuro. Los hermanos Di Lello, en su ambicioso ofrecimiento gastronómico denominado “Benzoino” siguen apostando y creciendo; generando fuentes de trabajo ahora incorporaron una cervecería artesanal (porque ellos comenzaron como una pizzería) y hoy miércoles levantan las persianas en calle Catamarca 110.

Esteban y Renzo Di Lello, responsables del nuevo emprendimiento comentaron que: “estaba proyectado ser un patio cervecero pero un día se me ocurrió hacer mi, se me ocurrió crear propia cerveza”, dijo y aclaró que “ mi cerveza en principio era solo por amigos pero hace poco a poco fui interiorizándome más, siento que no tengo techo y me fui estudiando cómo era el tema en esto que, es lo que más me gusta, por lo que ya hace 5 años estamos con este emprendimiento”, recordó Esteban, al tiempo que agregó que “el nacimiento de Benzoino se remonta a una pizzería que yo tenía, en la que hace tres años puse una canilla y arrancamos con esto”, no obstante destacó que “ahora se unió mi hermano Renzo y estamos a punto de hacer realidad este proyecto hermoso que estamos empezando”, puntualizó y destacó que “este miércoles (por hoy) van a venir muchos cerveceros de la provincia porque yo estoy dentro de la Cámara de Cerveceros de Entre Ríos y vendrán a apoyar este proyecto”, dijo y destacó que “habrá muchas cervezas de la provincia en la inauguración de nuestro local “Benzoino”.

SE NOS DIO LA POSIBILIDAD DE INSTALARNOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

Por su parte Renzo, referenció que: “se nos dio la posibilidad de venir para el centro de la ciudad con este flamante local comercial y no la desaprovechamos, así que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para cumplir con las expectativas que tenemos con mi hermano y ahora estamos ante la apertura con ese ciclo por el que venimos trabajando tan duro”, dijo y destacó que “vamos a tener gastronomía y vamos a ir por el lado artesanal porque vamos a hacer toda la comida nosotros y vamos a defender ese lado”, acotó.