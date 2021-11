CONFIRMARON LA REALIZACIÓN DEL SEVEN DEL LAGO 2022 EN PLAYA SOL

En la edición 2022 del Seven del Lago se vivirá un clima especial porque no será una edición más porque es el evento de verano más importante de la costa del Río Uruguay; y en esta oportunidad será la edición N° 25. La fecha ya está confirmada y será el sábado 15 de enero con organización del Club Los Espinillos y se llevará a cabo como se hizo hasta la última realización, en Playa Sol, a orillas del Lago de Salto Grande.

“Andrés Piñol manifestó que: “estamos muy contentos por poder oficializar la edición 25 del Seven del Lago para el 15 de enero en Playa Sol, como siempre y en esto estamos preparando todo, estamos con el tema de la organización y todo lo que venimos haciendo hace 25 años”, dijo y reconoció que “esto nos hace tomar conciencia del evento que tenemos y sobre todo por el esfuerzo que hemos venido haciendo todos estos años y esto nos motiva a preparar un Seven especial”.

En ese mismo sentido el dirigente deportivo añadió que: “nuestro deseo es que vengan muchos equipos y que la pasen bien por eso en cuanto a los cupos tanto para el Rugby masculinos como femeninos, y para el Hockey, tenemos cierta cantidad de equipos que podemos recibir, más que nada por la infraestructura, por la cantidad de canchas, por los tiempos en que se puede jugar. No es que podemos rotar 30 o 40 equipos, tanto para Rugby que son 24 equipos entre masculinos y femeninos, y tenemos 12 equipos de Hockey. Eses sería el tope máximo y estimamos que amos a andar en esos números”, aclaró Piñol.

Finalmente, el presidente de Espinillos reseño que: “el año pasado cuando tuvimos que tomar la decisión de no realizar el Seven, para nosotros fue un golpe muy duro porque dejar pasar el verano y dejar pasar el Seven que es algo que ya estamos acostumbrados porque cuando ya se aproxima el calorcito, es algo que lo esperamos con gana y no poder hacerlo fue doloroso y complicado pero ahora borrón y cuenta nueva y ahora a organizarlo y que salga como todos queremos”, remató el dirigente del Rugby local.