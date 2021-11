VECINALISTA RECLAMA QUE UN SECTOR DEL BARRIO «LLAMARADA» ESTÁ OLVIDADO Y QUE LA GENTE NO TIENE NINGÚN SERVICIO PÚBLICO

Un reconocido vecinalista de la zona noroeste de nuestra ciudad, concretamente, en el barrio Llamarada, reclamó enfáticamente ante nuestras páginas que no tienen ningún tipo de servicios públicos en el barrio. Citó por sobre todas las cosas que “viven sin luz “tenemos que estar enganchados porque no hay tendido eléctrico en esta parte del barrio”, dijo en referencia a la zona de Nogoya y Liebermnan, detrás de las vías férreas.

En este sentido, Martín Rivero, histórico referente de esa barriada, puntualizó que: “hace mucho, pero mucho tiempo que tenemos serios inconvenientes acá en el barrio y lamentablemente estamos totalmente olvidado por todos los políticos que jamás se acercan por estos lados”, dijo y aclaró que “si acá hay que pagar la luz, vamos a pagar la luz, pero es una necesidad que tenemos en esta zona. Acá hay muchas familias, hay muchos chicos, viene el calor y tenemos que vivir así, sin energía eléctrica”, rezongó el vecinalista, que además puntualizó que “no tenemos cordón cuneta, no pasa el camión a recolectar la basura, vivimos como chanchos”.

En ese mismo tono, Rivero reconoció que: “acá estamos todos enganchados porque es la única forma de tener luz, pero lamentablemente estamos quemando todos los artefactos eléctricos por el problema este de estar enganchados”, admitió y puntualizó además que “otra cosa es el estado de las calles que están desechas, están horribles las calles acá en el Llamarada. También los basurales en las calles y en cualquier lugar, la gente quema cubiertas y no se puede vivir con el humo, queda olor por todos lados, se impregna el olor a cubierta quemada en la ropa, así no se puede vivir acá. Pido que la gente ponga un granito de arena, a los vecinos que cirujean que cuiden un poquito más el barrio, no estoy en contra de ellos porque es su fuente de trabajo”, dijo y puntualizó que “yo tengo una FM que se llama “Alegría”, yo digo las cosas, pero se ve que la gente tiene miedo”, rezongó.