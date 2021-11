ANTE LA INTIMACIÓN DE DESALOJO PARA HOY, UNA VECINA ADVIRTIÓ QUE SE VA A “ROCIAR CON NAFTA” Y QUE SU HIJO “SE VA A MATAR DELANTE DE TODOS”

Varios vecinos del barrio Lavardén, ubicado en la zona norte de nuestra ciudad, se movilizaron ayer para hablar con funcionarios municipales a los efectos de frenar el ultimátum que los puso al tanto de que hoy viernes a las 8 de la mañana, concurrirá a los domicilios de cada uno de ellos, ubicados en inmediaciones de Concejal Veiga y Vito Moreno, personal judicial en compañía de un abogado y una enorme maquinaria para proceder al desalojo y posterior demolición de alrededor de 6 viviendas de materia construidas por ellos mismos.

Los indignados vecinos dialogaron para expresar que: “nosotros hablamos con la señora Ligia, nos ofreció un terreno pelado en el barrio Los Pájaros. En mi caso, yo tengo la casa de material y nos quieren mandar allá a ese barrio en la otra punta de Concordia, sin nada, entonces ante esa propuesta yo no acepté porque tengo 4 hijos, mis chicos van a la escuela Lavarden, todo me queda cerca acá, la escuela y todo los demás y resulta que me quieren mandar a un terreno pelado y pretenden que desaloje mi casa que es toda de material”, dijo y puntualizó que “nuestros domicilios están ubicados en Concejal Veiga y Vito Moreno. Mañana (por hoy) tenemos una orden de desalojo para las 8 Hs.», dijo y se preguntó «cómo me van a sacar de mi casa, cómo me voy a ir allá a ese barrio con mis nenes, yo me voy a plantar de no salir de mi casa y si es necesario me voy a rociar con nafta y el abogado Giampaolo y el intendente van a ser responsables de lo que me pase porque en ese terreno está mi casa, hace 16 años que vivo en este lugar», dijo y desafió: «mañana se va a saber quién puede y quien no, si es necesario me voy a rociar con nafta”, insistió a modo de advertencia Norma Zabala, al tiempo que puso en conocimiento y responsabilizó a las autoridades a través de nuestro medio: “mi hijo ya dijo que se va a matar delante de todos si nos demuelen la casa”.

“QUE ME DEN UNA CASA DIGNA O QUE ME RECONOZCAN LO QUE INVERTÍ”

Por su parte, Matías Briozzi, vecino afectado por la intimación de desalojo, expresó ente nuestras páginas que: “la situación esta ya venía desde hace rato porque nos vienen amenazando que los van a desalojar. Hace un tiempo desalojaron una familia y le demolieron la casa”, reseño y dio que “ahora vienen con amenazas de que si no salimos por las buenas nos van a quitar los chicos y que los van a mandar al COPNAF ( Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia), y nos amenazan que nos van a demoler la casa. No sé por qué nos dicen eso si nosotros no abandonamos a nuestros hijos, pero nos amenazan con eso. Nosotros queremos pagar el terreno y pedimos al intendente que nos prometió que se iba a hacer cargo. Ahora yo quiero una casa digna o que me reconozcan todo lo que yo invertí en mi casa”, recalcó Matías.

“VAMOS A TENER QUE JUNTARNOS Y HACER FUERZA ENTRE TODOS”

Del mismo modo, Juan José Palacios, un hombre que hace más de 20 años que vive ahí, es uno de los más antiguos vecinos del lugar, manifestó ante nuestro medio que: “yo soy un hombre viejo, la verdad es que no entiendo cómo es el asunto. Vamos a tener que juntarnos y hacer fuerza entre todos y que se llegue a una solución y que se evite el desalojo porque esto no puede ser. El intendente nos prometió una solución y esperemos que cumpla y no que nos quieran tirar en la otra punta de Concordia. Queremos una vivienda digna”, reclamó Juan José.