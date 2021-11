BRODSKY LAMENTÓ QUE LOS ABUSOS Y VIOLACIONES CONSTITUYAN EN UN TRAUMA

Se conocieron últimamente en nuestra ciudad, hechos aberrantes relacionados con abusos sexuales y violaciones en los cuales han sido sometidas en algunos casos, menores de edad. Tal es el caso de la jovencita que fue sometida por un depravado el fin de semana pasado. Pero desgraciadamente, se conocieron otros anteriores, como el de una joven mujer que habría sido sometida a una violación en manada, en la cual la justicia está abocada al esclarecimiento y poner tras las rejas a los degenerados.

En este sentido, tratándose de situaciones muy complejas para las víctimas, este medio mantuvo una charla con un reconocido psicólogo local para saber si existen métodos de contención para resolver los traumas y secuelas psicológicas que producen en las víctimas.

Ante esta preocupante realidad, el Licenciado Sergio Brodsky, admitió que: “en realidad hay muchas mujeres, y hombres que también han sido abusados. Hay muchos casos de abuso infantil y todo lo que es violencia, abusos y situaciones de violación, constituye internamente una situación verdaderamente traumática y psicológica”, señaló y recordó que “afortunadamente, este tipo de cuestiones pueden salir a la luz, hay muchas más posibilidades de denuncias porque, tal vez en décadas anteriores no se denunciaba, era un tema tabú, pero ahora estas cosas afortunadamente se denuncian”, afirmó el Licenciado.

Del mismo modo Brodsky comentó que: “el hecho de que no se silencie mas y que se denuncie, es un hecho reparador muy importante y es posible empezar a abordar ese tipo de cuestiones a partir de las denuncias porque también constituyen en un delito esas cosas”, aclaró y dijo que “desde el punto de vista psicológico es muy importante ayudar a las personas a procesar, a elaborar, a tramitar internamente una situación que es un trauma y que significa que es un hecho arrasador para el psiquismo, para el “yo” es devastador y que la persona queda absolutamente pasivizada, victimizada en esa situación y hay que ayudar a estas personas a procesar psíquicamente y aponer palabras para poder a convivir con una situación que fue muy olorosa para ella y que no solo puede tener efectos en la vida sexual, también en la vida síquica en general”, dijo y recordó que “tenemos en el Centro de Fortalecimiento Social a una psicóloga que está trabajando con un programa relacionado con abusos sexuales, justamente para el abordaje a ese tipo de cuestiones”, no obstante aclaró que “no solamente es fundamental la contención familiar, el acompañamiento de todo el entorno de las personas que sufren este tipo de situaciones tan frecuentas lamentablemente en estos días”, enfatizó el Licenciado Brodsky.