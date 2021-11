ACALORADO DESALOJO EN EL ASENTAMIENTO GERARDO YOYA, UNA VECINA SE ENCERRÓ EN SU CASA

Vecinos del asentamiento Gerardo Yoya, ubicado de las calles La Pampa, Paula Albarracín de Sarmiento, Gregoria Pérez y Presidente Illia, fueron sorprendidos alrededor de las 10 de la mañana de ayer por numeroso personal policial, personal de justicia y un abogado que manifestó representar a la firma Bechio, quienes serían los dueños del lugar.

En plena tarea de desalojo y mientas resistía en el interior de su casa, Silvia Robles, rezongó que: “acá mandaron a sacarnos como animales de nuestras casas. Nosotros fuimos varias veces a donde era antes el Registro Civil, donde está la dependencia de Tierras y Viviendas de la municipalidad, fuimos varias veces y hablamos con un abogado que nos aseguró que este predio no era de Bechio, y ese abogado nos dijo que no, que no teníamos que desalojar, pero ahora lo fuimos a buscar y está desaparecido ese abogado”, reclamó Silvia.

“HABÍA 46 FAMILIAS Y YA SE FUERON LA MAYORÍA”

Por su parte, el abogado actuante en el lugar, el Dr. Silvio Rugolotto, manifestó ante nuestro medio que: “desde hace muchos años, este terreno es de Bechio, de hecho, unas familias que había en el predio pegado a este, ya salieron, ya se fueron, la municipalidad les fue dando terrenos pero lamentablemente esta señora (por Silvia) se empecinó que no se quiere ir, ella reclama que este es su terreno pero en realidad el terreno que le dio la municipalidad, está a dos cuadras de este lugar”, enfatizó y acotó que “había 46 familias y ya se fueron la mayoría pero lamentablemente esta señora no quiere salir, ya le asignaron otro terreno pero se empecinó en decir que este terreno es de ella”.

“ACÁ SE LES OFRECE RETIRARLE LAS COSAS Y LLEVÁRSELAS A DONDE ELLOS QUIERAN”

En cuanto a lo resuelto por la justicia, Luis Busso, oficial de justicia actuante en el desalojo, mencionó ante nuestros cronistas que: “la municipalidad les hizo una oferta a todos los vecinos de acá de este lugar, ubicarlos a todos ellos entre los barrios Villa Cresto y Al Agua Patito. Lamentablemente la gente no está de acuerdo con eso y se resiste. Acá se les ofrece retirarle las cosas y llevárselas a donde ellos quieran”, aclaró el oficial de justicia ante nuestras cámaras.