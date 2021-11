VECINOS CON INTIMACIÓN DE DESALOJO EN EL BARRIO LAVARDEN, ACORDARON 30 DÍAS PARA RESOLVER SU SITUACIÓN

Entre el personal de justicia que concurrió ayer al barrio Lavarden, el abogado actuante que pedía el desalojo, el personal municipal que trataba de mediar y la policía, llegaron a un acuerdo de no innovar por 30 días, en ese lapso los vecinos intimados a desalojar el lugar y la posterior demolición de las viviendas, tienen que resolver su situación habitacional y acepar, o no, la propuesta del municipio que les asignó un predio a cada familia en el barrio Los Pájaros y les va a aportar los materiales para que puedan levantar sus viviendas. Una vecina advirtió que si no cumplen con lo prometido: “me voy a encadenar con un bidón de nafta y tendrán que sacarme muerta de mi casa”.

En este sentido, Norma Zabala, expresó que: “hoy (por ayer) firmamos un convenio que nos dan 30 días para desalojar acá. Y bueno, según nos prometieron nos van a dar un terreno y nos van a dar los materiales, pero el tema es a ver si se cumple porque estamos cansados de tantas promesas de la municipalidad y nunca cumplieron con nosotros”, rezongó y agregó que “estamos cansados con las promesas de Cresto, vamos a ver si cumple ahora con esta promesa de danos los materiales para nuestras viviendas”.

Del mismo modo la mujer puntualizó que: “La señora Ligia nos dijo que allá no vamos a tener cloacas, nos dijo que acá en este lugar tampoco tenemos cloacas así que tendremos que hacer un pozo negro en el lugar que nos van a dar”, y advirtió nuevamente que “si no me cumplen con lo prometido, me voy a encadenar con un bidón de nafta y tendrán que sacarme muerta de mi casa”, aseguró.

“NOS QUIEREN TIRAR SIN SERVICIOS, SIN CLOACAS NI NADA”

Belén, otra vecina intimada a abandonar su vivienda, dijo ante nuestro medio que: “se resolvió darnos un plazo de 30 días para salir de nuestras casas. Tenemos que irnos de acá, tenemos que dejar todo, sacar los chicos de la escuela que está a tan solo 4 cuadras del barrio”, lamentó y señaló que “yo busqué al supuesto dueños de estos terrenos porque nosotros ofrecimos comprar, queremos pagar, pero resulta el supuesto dueño es una persona de apellido Valbuena. Yo me cansé de buscar a ese tal Valbuena y no parece por ningún lado, es todo raro lo que está pasando acá”, y dijo y acotó que “la verdad es que nadie todavía vio el lugar donde nos quieren tirar sin servicios, sin cloacas ni nada en el barrio Los Pájaros”, rezongó.