GORSKIN FUE NOMBRADO PERSONALIDAD DESTACADA DE LA CULTURA DE NUESTRA CIUDAD

En el marco de las actividades de inicio de la “Noche de los Museos”, se hizo entrega de la Declaración de Personalidad Destacada de la Cultura a Adolfo Gorskin, a quien le hicieron entrega de una placa recordatoria y el decreto que establece la Declaración como Personalidad Destacada de la Cultura al director del Museo Judío de Entre Ríos,

En diálogo con Gorskin expresó que: “tengo sensaciones encontradas pero muy positivas, esto es muy gratificante, no por repetidas veces que se diga, deja de ser cierto eso de que es una caricia al alma”, admitió y señaló que “es la culminación, quizás, de una trayectoria de 50 años en la ciudad y que, por decisión del intendente, se me brinde semejante homenaje, me supera un poco; no hay palabras para expresar un sentimiento, solamente gracias, me siento muy bien, muy contento, muy reconfortado y muy agradecido sobre todo”, dijo y admitió que “soy un agradecido a la vida, por mi larga vida, porque en mi vida no hay páginas en blanco, porque tengo una trayectoria muy gratificante, para mí, y por manifestaciones de la gente”, agregó.

Gorskin mencionó además que, “a través del museo descubre una afición por la docencia, porque desde que empecé a trabajar en el museo, en su fundación, hace 14 años, empezaron a llegar contingentes escolares y siento un placer enorme en trabajar con los chicos, lo disfruto, me doy cuenta que contándoles un cuento, sobre la historia de que el museo trata de transmitir que no es teológica, muy pluralista, historia de inmigrantes, me gratifica enormemente y lo que sorprende, muchas veces, son las cartitas que después que se retiran muchos chicos me mandan como reconocimiento”, concluyó.