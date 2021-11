ONETO PASÓ FACTURA AL PJ POR LA «PALIZA» ELECTORAL: “EL TRIUNFO DE LA DERROTA”, SOSTUVO

Desde la agrupación Entre Todos Entre Ríos (ETER Concordia), sostuvieron ante nuestras páginas que más de mitad de los peronistas de Concordia, “no votaron al pejotismo decadente representado en la lista de Cresto y otros camporistas”, opinaron.

En este sentido, María Noemi Oneto, Secretaria del movimiento político (ETER Concordia), referenció que: “desde la agrupación emitimos un comunicado donde expresamos nuestro parecer respecto del resultado y quienes, según nuestro parecer, son los responsables”, dijo y referenció que “aquel 70,36 % que logró Bordet en 2019, solo la mitad optó en estas últimas elecciones por Enrique Cresto”, afirmó y dijo que “él debió consolarse con el 35,11% de los votos”, dijo e invitó a que: “lean el triunfo del peronismo sobre la derrota del pejotismo”, subrayó.

En ese mismo tono advirtió tajantemente que: “el que avisa no traiciona. Mucho de ese peronismo rebelado estamos en el Frente JxER. Desde aquí repetidamente señalamos que estaban desviados y trastocando los principios del justicialismo por el relato kirchnerista porque ya no atendían a las necesidades del pueblo centralizados en el armado de poder y privilegios para una oligarquía pegotista”, espetó.

“Intentamos sin éxito que nos escucharan para cambiar y corregir sus errores -recordó Oneto- anticipamos que así no iba bien la cosa. Señalábamos el fracaso de la Matriz BURRI (Busti/Urribarri) que sigue administrando telepáticamente el gobernador y tibio heredero de la incompetencia. Ese trío es absolutamente responsables de la paliza recibida”, admitió la dirigente política, al tiempo que sostuvo que: “el ahora diputado electo Enrique Cresto, quedó prisionero en esa campaña comandada por la juventud rentada autodenominada La Cámpora”, dijo y disparó que “sin disimulo, Bordet continuó en modo zen haciendo para los candidatos lo que más saber hacer, “NADA”, opinó y diferenció que “Busti, que intentó disimular a último momento con la propuesta agotada de domicilios extrapolados, horas de los comicios, cuando ya no incidía en nada, Busti balbuceó que Frigerio no era de acá”, dijo y opinó que “cuando Busti era joven, era más creativo para engañar”.

Finalmente, Oneto remató diciendo que: “ahora el peronismo comienza su resurrección librándose de los okupas K. Fragmentado como tantos pueblos en el planeta que no abandonan sus orígenes e identidad, el peronismo tendrá que decidir su futuro, si quiere vegetar como un partido de minoría o volver a tener vocación de poder y ser herramienta de transformación, práctica, sencilla, humana y sin complejos”, espetó la dirigente política en comunicación con nuestro medio.