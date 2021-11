CONCORDIA VIVIÓ UN GRAN FIN DE SEMANA CON ALTÍSIMO NIVEL DE OCUPACIÓN TURÍSTICA

Un gran fin de semana turístico vivió se vivió en la ciudad de Concordia que puso de relieve sus excelentes propuestas y atractivos, lo que fueron disfrutados no sólo por los turistas que volvieron a elegir nuestra ciudad, sino también por los propios concordienses. Se estima que hubo una ocupación del 95%, lo cual fue altamente satisfactorio.

En diálogo con Aldo Álvarez, secretario de Desarrollo Económico y Turismo del municipio local, admitió tajantemente que: “realmente hemos tenido el último fin de semana largo del año, muy positivo con la totalidad de los complejos turísticos, la capacidad hotelera estuvo colmada y fue una tendencia de lo que ocurrió el último fin de semana del mes de octubre”.

Posteriormente, el funcionario admitió que: “afortunadamente se pudieron concretar las expectativas que teníamos porque la verdad es que tuvimos ocupación altísima, es decir que estuvimos en el orden del 95% en Concordia y eso era lo que se esperaba según las reservas que tuvimos los días previos”.

En ese mismo sentido, el funcionario municipal admitió que: “otra vez Concordia volvió a estar en lo más alto porque tuvo una afluencia muy grande de turistas y tuvo un posicionamiento muy importante si tomamos la media provincial. Tenemos que estar muy satisfechos porque el turista eligió nuestras ofertas turísticas”, dijo y admitió que la estadía media fue de tres noches en un 42%, el 18% por dos noches y 25% durante cuatro noches”, no obstante, observó que “lo que me llamó la atención es que ayer (por el lunes) me fui a Termas de Punta Viracho y ahí me mostraban el listado de visitantes que tenían aún a las 18 horas, cuando uno cree que a esa hora de un feriado puente ya emprenden el regreso. No fue así porque la gente aún estaba de paseo en Concordia”, expresó y comentó que: “eso es algo que también pasó en las Termas del Ayuí, donde se registró un récord de ingresos por ser un día lunes”, dijo y puntualizó que “también pasé por Terrazas de la Costa y el bartender Sergio Rodríguez, quien me contó que el sábado sacó más de 120 tragos y eso fue muy bueno”, comentó y destacó además que “la Noche de los Museos, sumó 6 mil visitas que se puede establecer entre visitantes y concordienses. Es decir, un movimiento que generó más de 30 millones de pesos durante el fin de semana largo”, reconoció Aldo Álvarez.