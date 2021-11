POR LA LLUVIA DE BIENVENIDA, PLAYMOTUR INGRESA Y SALE DE CONCORDIA POR LA RUTA 015

El gerente de una importante empresa de micros de larga distancia de nuestra ciudad, comentó ante estas páginas, los serios inconvenientes que les genera cada vez que sufren una lluvia de adoquines contra las unidades en los ingresos por algunas arterias locales. Aclararon que para ellos lo más importante es la integridad física del pasajero por lo cual adoptaron, aun perdiendo unos 40 minutos de tiempo, realizar el ingreso y egreso a Concordia por la ruta 015.

El responsable de la empresa transportista de pasajeros recordó además que en varias oportunidades recibieron enormes adoquinazos que atravesaron las ventanillas laterales y quedaron dentro de las unidades que, “de golpear en la cabeza de un pasajero, en alguna criatura, realmente hace un desastre”.

En diálogo con Pablo Aliberti, gerente de la empresa Playmotur, admitió que: “en estos últimos tiempos nos hemos encontrado con el problema de que al entrar o al salir de nuestra ciudad los micros en determinados horarios, nos apedrean en su mayoría los ómnibus de Concordia, tanto de línea como de turismo. Nos apedrean lo que es las ventanillas laterales, tanto en el piso inferior como superior y esto genera mucha peligrosidad para los pasajeros”, lamentó.

Asimismo Alberti reconoció que: “desde lo que es la parte material, no sería tanto el inconveniente porque nos tiran piedrazos de tamaño considerable y el riesgo de que lastimen mal a un pasajero”, dijo y consideró que “respecto a los trastornos, lamentablemente los micros que están saliendo en servicio como por ejemplo a las 2 o a las 3 de la madrugada, generan un inconveniente importante al romper una o dos ventanillas, en lo que es el viaje en sí porque en el caso de este fin de semana, fue un fin de semana largo en el que hubo mucho movimiento de los micros y conseguir una unidad de reemplazo es imposible, y solucionar un problema de roturas de esta magnitud que implica la limpieza, colocar nuevos vidrios y esperar el secado, directamente provoca que se suspenda el servicio que se está realizando”, explicó y agregó que “si no hay un ómnibus de reemplazo que, solemos tenerlo a veces, pero no en los fines de semana largo, eso implica directamente tener que suspender el servicio y reprogramar el viaje para otro fin de semana y eso conlleva toda la incomodidad para el pasajero”, aclaró Aliberti.

El responsable de la empresa de micros de nuestra ciudad, volvió a insistir con que un ataque de esta naturaleza implica un riesgo para el pasajero, “nos han arrojado piedras o adoquines de un tamaño increíble, tal es así que en ocasiones los adoquines, luego de atravesar una ventanilla, han quedado adentro del colectivo”, dijo y recordó que “hace poco estábamos saliendo a las 5 de la mañana, y nos reventaron 3 ventanillas con adoquines que quedaron adentro de la unidad que, sinceramente esa piedra pega en la cabeza de un pasajero, en alguna criatura, realmente hace un desastre”, reconoció.

Respecto de poner en conocimiento a las autoridades, Aliberti admitió que: “hemos realizado los reclamos correspondientes”, dijo y alertó que “en este momento hemos tomado la decisión en la empresa, de que todo ómnibus nuestro que esté entrando o saliendo de la ciudad de Concordia, lo estamos haciendo por la ruta 015 que, lleva casi 35 o 40 minutos más de demora en el recorrido, pero todas las unidades lo están haciendo por la parte norte por lo que es la parte de termas”, explicó.

Respecto del punto de partida de las unidades y de la responsabilidad del Estado en este tema, Aliberti puntualizó que: “a pesar de que todas nuestras salidas, por obligación, son desde la terminal de ómnibus, las medidas tienen que ser tomadas desde el municipio y, o algún control de la policía de Entre Ríos, son quienes tienen que ver en ese tipo de accesos”, espetó el gerente de Playmotur.