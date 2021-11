DESDE EL MUNICIPIO ADELANTARON QUE HABRÁ CENTROS DE APOYO EDUCATIVO EN VACACIONES

Desde el aérea de educación que depende del municipio de la ciudad de Concordia, ya se están organizando con lo que tiene que ver con las clases de apoyo para los chicos que necesitan para eventuales recuperatorios. Destacaron además que en poco van a dar a conocer los centros de apoyo escolar en distintos puntos estratégicos de nuestra ciudad para facilitarle a los chicos el acceso a una educación de calidad.

En este sentido, Emiliano Vallejos, Director del área de educación de la municipalidad de Concordia, detalló que: “ya estamos presentando para el año que viene en algunos centros y en algunos lugares de clases de apoyo, y en este sentido las clases de apoyo estarían cerrando en los primeros días de diciembre”, dijo y adelantó que “desde el municipio nosotros vamos a continuar en el mes de enero y en el mes de febrero preparando alumnos en nuestro centro en calle Avellaneda 26, que ya lo venimos haciendo, y también lo vamos a hacer en algunos barrios como lo hicimos el año pasado que nos distribuimos por 4 centros en cuatro puntos estratégicos de la ciudad para lograr que los chicos recuperen sus saberes entre febrero y marzo porque hay chicos que se llevan materias o están en promoción y no tienen dónde recuperarse ni donde aferrarse”, lamentó.

Posteriormente, el profesor Vallejos mencionó que: “los chicos se acercan porque al tener más tiempo libre, se pueden ir acercando a nuestros centros tanto de mañana como por la tarde”, no obstante aclaró que “todavía no hemos cerrado los centros ni los días porque no sabemos todavía dónde lo vamos a hacer”, aunque aclaró que “ya tenemos conversados algunos lugares para realizar las clases de apoyo escolar”, dijo y valoró que “gracias a Dios, se ha levantado notablemente porque la presencialidad hoy tiene un plus extra porque la virtualidad no nos dejaba ver y nos dejó algunos huecos, fue un poco un colador pero pudimos recuperar gurises y acercarlos de nuevo a la escuela”, celebró el docente.