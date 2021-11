FIESTA DE BALAS TODAS LAS NOCHES EN MAIPÚ Y ESTRADA

Varias personas comentaron ante cronistas de nuestro medio que lamentablemente una vez que cae la noche, no se puede circular mas por el barrio Nebel Sur, más concretamente por las inmediaciones de la avenida Maipú y calle Estrada, es la zona done hay un nuevo parquizado y, según la gente: “te zumban las balas por los oídos y te hacen volar la cabellera”.

No fueron pocos los vecinos, aclaramos, no necesariamente vecinos de ese lugar, que en los últimos días manifestaron ante nuestro medio lo siguiente: “Es increíble la balacera todas las noches en el barrio Nebel, más concretamente en esa parte nueva que han asfaltado, está todo iluminado y parquizado y está realmente hermosos pero se ve que es tierra de nadie”, lamentaron y mencionaron que: “de noche no se puede pasar mas por ahí porque te zumban las balas por los oídos, los balazos te levantan el pelo».

«Eso es todas las noches -dijeron- una verdadera fiesta de balas, pero lamentablemente nadie hace nada, la gente da a viso a la policía, de vez en cuando pasa un móvil policial y los muchachos y muchachas se tranquilizan, pero al rato comienza de nuevo la fiesta de tiros y tiros en esa zona”, comentaron y aclararon que “esa zona es inundable pero igual se llenó de precarias casillas de madera. Es una lástima porque quedó muy lindo el lugar, pero ni loco pasamos de noche por ahí”, advirtieron.