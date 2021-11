LOS DELINCUENTES LLEGARON HASTA LOS HUEVOS PORQUE ASALTARON AL CAMIÓN HUEVERO

El hecho de inseguridad ocurrió este viernes, pasadas las 13 horas, cuando emprendedores de la economía

regional estaban finalizando su jornada laboral en la Plazoleta “Primera Junta” frente a la UNER sobre calle

Monseñor Tavella y Ricardo Rojas.

Franco Quiroga y Omar Roscov, empleado y camionero respectivamente del conocido “Camión Huevero”, fueron

asaltados a punta de cuchillo y pistola este viernes mientras estaban organizando las últimas diligencias para partir de la plazoleta finalizada la feria.

Mientras estaban aprontando la mercancía para retirarse del lugar, “de la nada llegaron tres personas. Uno de ellos sacó un arma y me apuntó”, expresó Franco a cronistas de Diario EL SOL-Tele5.

“Se subieron al camión y uno de ellos me apuntó con el arma en la cabeza pidiéndome la plata”, narró recordando el

terrible momento de inseguridad que vivió.

“Empezaron a revolver todo. Tiraron la basura, los maples… Revolvieron todo buscando plata. Golpearon a Omar, le

pegaron cachetazos y le sacaron la plata que tenía encima, además de dos celulares”, contó detalladamente. Asimismo, agregó: “A mí me sacaron el celular que tenía en el bolsillo y una mochila, adentro estaba mi billetera con mi DNI”.

Sobre los asaltantes, Franco manifestó que uno de ellos tenía un arma de fuego, que fue la que utilizó para amenazar a Franco y Omar, los dos trabajadores del camión huevero. Además, una segunda persona cargaba un cuchillo que “se veía filoso”, según palabras de Franco.

El trabajador comentó, además, que los maleantes insistían exigiendo: “Dame la otra caja, yo sé que tenés otra caja”, en referencia a que además de la recaudación que ya se llevaban, había más dinero.

Tras robarse la recaudación de ese día y las pertenencias de ambos hombres, los malvivientes se fueron del lugar. “Por suerte no nos lastimaron. Eso es lo más importante”, comentó finalmente Franco, con tono conformista y naturalizando la inseguridad que está viviendo nuestra ciudad.