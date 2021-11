PADRE DE UN JOVENCITO GOLPEADO EN UNA FIESTA, RECLAMA QUE SE INVESTIGUE DÓNDE FUE Y QUIÉN LA ORGANIZÓ

El martes 23 de noviembre, publicamos en nuestras páginas una grave denuncia realizada por padres de adolescentes en la que mencionaron sobre una fiesta donde hubo personas lesionadas y problemas con el transporte. Los padres habían mencionado ante nuestras páginas que no fueron pocos los chicos que se tuvieron que largar caminando por la ruta 14, tanto a la ida como a la vuelta. Esto motivó que el padre de un joven que fue brutalmente golpeado, reclame justicia y sabe dónde se realizó la fiesta y quién estuvo en la organización.

En dialogo con Tomás Maciel, padre del jovencito que recibió varios trompis en su rostro, dijo que: “eso pasó el fin de semana pasado en un encuentro que denominaron Estancia Fest. Aunque parezca mentira, todavía no sabemos dónde fue el festival porque a los chicos los arriaron en unos cachivaches desde la estación norte”, dijo y recalcó: “los chicos fueron a ese encuentro de estudiantes con el deseo de celebrar, tras estar un año y medio encerrados. Entonces allá fueron y luego, alrededor de las 6 de la mañana se acercó un ex amigo de mi hijo Tomás a pedirle una explicación, no sé de qué, y de atrás apareció otro que es un rugbier y le aplicó golpes de puño en la cara y le rompió dos dientes”, lamentó.

Del mismo modo Maciel señaló que: “acá yo quiero resaltar un montón de cosas: no se sabe hasta ahora quién fue el organizador, los colectivos eran chatarras, tal es así que uno de los micros reventó una cubierta en la ruta con todos los chicos arriba y para colmo -rezongó Maciel- a la vuelta los dejaron a todos de a pie porque tuvieron que volver caminando por la ruta”, dijo y recordó que “yo estaba por salir a buscar a mi hijo cuando me dijo que estaba arriba del colectivo. Igual lo fui a buscar y me encontré con la sorpresa de que le habían roto la cara y lo que es peor, tenía roto dos dientes. Furioso salí a buscar a los responsables”, lamentó.

Posteriormente Maciel reconoció que: “a partir de la denuncia en la policía, ellos trabajan desde el domingo de manera incansable para encontrar una respuesta que nos puedan indicar el lugar donde se llevó a cabo esta fiesta y saber por obre todas las cosas, quién o quiénes son los responsables de haber organizado esa fiesta de esa manera”, concluyó.