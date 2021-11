UNA MADRE AMENAZÓ CON ENCADENARSE EN LA MUNICIPALIDAD JUNTO A SU HIJA Y NIETA, SI NO SOLUCIONAN SUS RECLAMOS

La madre de una joven que desempeña tareas en la Casa del Bicentenario, advirtió públicamente que si no le solucionan el conflicto laboral a su hija, se va a encadenar con su hija y nieta en la municipalidad hasta que le brinden una solución al reclamo. Adelantó que sufre maltratos y acusaciones por parte de la encargada de la repartición municipal.

En este sentido Rita Gabriela Montes, madre de la joven que reclama por su fuente laboral, expresó que: “mi hija Florencia Vega, trabaja desde hace más de 3 años acá en la Casa del Bicentenario que funciona en el Víctor Opel, mi hija dese hace rato que viene sufriendo con la encargada que es la señora Mariana, viene teniendo problemas personales con mi hija. En el mes de marzo, antes del Día de la Mujer, ella me la dejó sin trabajo a mi hija, la echó del trabajo porque le dijo que la municipalidad no tenía plata para pagarle”, lamentó Rita.

En ese mismo sentido, la madre de Florencia, puntualizó que: “mi hija se limpia todo lo que es la Casa del Bicentenario, eses lugar es enorme pero mi hija se lo limpia. Esta señora Mariana la hace trabajar hasta las 8 de la noche, la hace venir los feriados y le pagan apenas 5 mil pesos por mes”, rezongó y advirtió que “yo hasta este momento me quedé callada como mamá. Esta mujer me la viene maltratando a mi hija desde que ella estaba embarazada de mi nieta, entonces la situación rebalsó todos los vasos, rebalsó todos mis límites como madre y como abuela”, dijo y puntualizó que “yo soy delegada gremial de mis compañeros en el Hogar de Ancianos, y si tengo que ponerme como gremialista, como mamá y como gremialista, para ayudar a mi hija, lo voy a hacer”, aclaró.

Rita mencionó además que a su hija Florencia “la acusan de chorra, acá se pierden cosas y esta señora no tiene en cuenta que acá trabaja mucha gente”, no obstante aclaró que “voy a poner las manos en el fuego por mi hija porque yo se lo que crie y lo que eduqué”, acotó y dijo que “nadie va a venir a ensuciar a mi hija que tiene 24 años y que tiene una nena de 3 años”, y recordó que “cuando mi hija estaba embarazada, le trabajó toda la campaña. Ahora que no tenían gente para la volanteada, mi hija me dejaba la nena para que la cuide y salía a hacer la volanteada y ahora la quieren dejar sin trabajo”, dijo y advirtió que “mañana (por hoy) vamos a estar con cadenas en la municipalidad para encadenarnos con mi hija y con mi nieta porque Florencia al trabajo lo necesita”, rezongó la madre de Florencia Vega, la joven que denuncia que la dejan sin trabajo.