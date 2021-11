VORAZ INCENDIO CONVIRTIÓ EN CENIZAS UN PUB EN LA COSTANERA

En horas tempranas de la mañana ayer, alrededor de las 8:30 hs, varias dotaciones de los bomberos Voluntarios, trabajaron arduamente en el lugar para intentar sofocar el incendio de un local gastronómico ubicado en la Avenida Costanera de los Pueblos Originarios y calle Buenos Aires, conocido como pub “Amarenas”, donde las llamas convirtieron en cenizas las instalaciones.

En este sentido, Jorge “El Polaco” Llane, sin poder salir de su asombro y tratando de encontrar una explicación, comentó que: “son cosas que pasan y son una desgracia pero a la larga va a ser solucionable porque hay que arrancar de vuelta, como cada vez que nos inundamos”, lamentó y agregó que “estábamos justo en temporada tras esperar todo el año y después de mucho esfuerzo, no sé qué pasó, no tengo idea, debe haber sido alguna parte eléctrica, porque hace 23 años estoy acá y nunca he tenido problemas”, soslayó.

Mientras observaba los daños provocados por el paso de las llamas, Llane dijo que: “desgraciadamente hay cosas que no tienen arreglo, no se lo que pasó”, y recordó que “este domingo fue el que más temprano nos fuimos porque hacía frío, mi hija estaba con frio, tuvimos un espectáculo y salió todo lindo, nos fuimos como todos los días y no quedó nada funcionando. No se que puede haber pasado”, acotó e insistió en que: “en diferentes ocasiones fuimos afectados por crecientes y cosas así, son cosas de las que hay que volver a salir y lo voy a tomar con esa filosofía, tengo mucha gente que siempre está alrededor mío y desde mis comienzos ha estado sosteniéndome, por lo que sé que puedo contar con ellos también”, valoró.

Ante la consulta de nuestros cronistas respecto a si pudo haber sido intencional, Llane respondió tajantemente que: “imposible para mí pensar en esa hipótesis. Hace 23 años que trabajo de esto y nunca tuve problemas con la gente. Nos vamos a poner en pie enseguida para la gente que nos estuvo visitando todo este tiempo, que nos hizo sentir bien, vamos a levantar Amarenas nuevamente para poder recibirlos”, mencionó y resaltó finalmente que: “los bomberos llegaron enseguida, más allá de que el fuego ya había atrapado todo, su trabajo es incondicional y muchas veces no nos damos cuenta”.

SALÍA MUCHO HUMO PRIMERO Y DESPUÉS APARECIERON LAS LLAMAS

Miguel Cañete, trabajador municipal que está afectado al área de costanera de nuestra ciudad, comentó ante nuestro medio que: “yo estaba a una cuadra del lugar y de repente se empezó a ver mucho humo, me vine corriendo a ver qué pasaba y ahí se vieron las llamas y se escucharon algunas explosión, no muy fuerte pero se ve que eran cosas que se estaban quemando”, dijo y agregó que “era un humo muy negó, nosotros llamamos a los bomberos pero se ve que otros comerciantes ya los habían llamad pero, lamentablemente no se pudo hacer nada porque se ve que era todo de madera”, acotó y dijo que “encima el techo era de paja, era el techo antiguo porque arriba tenía techo de chapa pero igual se quemó todo”, acotó.