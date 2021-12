POR EL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA, EN CONCORDIA SE REALIZÓ UNA JORNADA EN PLAZA 25 DE MAYO

Ayer miércoles 1° de diciembre, se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y en ese marco, en la Plaza 25 de Mayo se realizaron actividades de detección y concientización. La misma fue totalmente abierta a toda la comunidad. Se efectuaron Test de VIH y se atendieron consultas sobre esta y otras enfermedades de transmisión sexual.

En diálogo con la Dra, Florencia Prieto, detalló que: “nosotros como todos los primero de diciembre venimos a la plaza 25 de Mayo a convocar a toda la población a que se acerquen y se animen a hacerse el Test”, dijo y aconsejó que “la verdad es que hay que aprender a perder los miedos y venir acá que estamos preparados para hacer un análisis en el momento y se van con el resultado impreso”, acotó.

La médica advirtió que “para hacerse el testeo la gente no necesita estar en ayunas, el testeo se realizó totalmente de manera gratuita y ante cualquier duda se le entregaba folleteria y preservativos a la gente y justamente es para que la gente tenga en cuenta que es un análisis por la vida”, valoró.

Asimismo, la profesional de la salud, ratificó que: “es muy importante la concientización porque tenemos que saber que lamentablemente esta infección no da ningún síntoma hasta que ya es muy tarde, entonces, si la gente no se hace el análisis, por mas que se haga análisis comunes a diario, no es suficiente porque una persona puede estar infectada y no saberlo, y de esta manera, como todo, es mejor detectarlo a tiempo”, aconsejó la médica.