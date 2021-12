SE LLEVÓ A CABO LA PRUEBA “APRENDER” 2021 EN LAS ESCUELAS DE CONCORDIA

El Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa (SEIE), realizó el día miércoles 1 de diciembre, la prueba “Aprender” 2021, evaluación estandarizada que se llevó a cabo en todo el país. En lo que tiene que ver con el Departamento Concordia, se llevó a cabo en 83 establecimientos educativos a chicos de 6to. grado de todas las escuelas.

Sobre este tema, el profesor Fabián Vallejos, Director Departamental de Escuelas de nuestra ciudad, comentó que: “en el día de ayer (por el miércoles) se estuvieron realizando las evaluaciones Aprender, que se dieron de manera simultánea en todo el país, en nuestro Departamento se llevaron a cabo en 83 establecimientos educativos a nivel primarios”, y aclaró que “se realizó en todos los cursos, en todos los casos fue en el último año, es decir en sexto grado de cada escuela”.

El docente aclaró además que: “no tenemos todavía los detalles pero a groso modo podemos decir que fu con un 90% de presencialidad de los estudiantes en las escuelas”, dijo y destacó que “estas evaluaciones fueron dadas a cada aplicador que eran docentes y no docentes, es decir, estudiantes de los últimos años que fueron los que se inscribieron en la departamental de escuelas para poder llevar a cabo esta toma de evaluación que tienen que ver con contenidos en matemática, en lengua sobre todo y en contenidos de razonamiento de aplicación de operaciones”, explicó Vallejos.

Del mismo modo el funcionario educativo agregó que: “con esto se realizan estadísticas y demás que son tenidas en cuenta para establecer los nuevos ejes educativos, en este caso, |a nivel nacional”, aclaró y detalló que “el cuestionario fue con preguntas que fueron las mismas para todos los alumnos en todo el país, fue un cuestionario universal que estaba debidamente estipulado con preguntas también del ámbito socioecomunitario”, y aclaró que “fue un cuestionario solamente escrito”.

“CADA EVENTO SE PUEDE REALIZAR EN LUGARES CERRADOS PERO AMPLIOS, O EN LUGARES ABIERTOS”

“En el tema colaciones los chicos se están preparando porque como siempre cuando estamos llegando a esta época del año comienzan las consultas de las familias para saber cómo se darán las colaciones, máxime teniendo en cuenta los sucedido el año pasado con el tema de la pandemia pero ya saliendo de esta pandemia”, aunque aclaró “todavía tenemos pandemia por eso tenemos ciertos protocolos que se tienen que cumplir y que tienen que ver con la sanidad al ingreso, con el uso del tapabocas, y está establecido a través de la circular N°24 del Consejo General de Educación (CGE) que establece algunas cuestiones particulares que habla también de que ya no contamos con un aforo, es decir, no hay un número de personas máximas con lo cual el máximo de personas queda establecido con la habilitación del local donde se va a realizar a cada colación”, y manera de aclaración, adelantó que “cada evento se puede realizar en lugares cerrados pero amplios, o en lugares abiertos”, no obstante aclaró que “lo mejor sería realizar la colación en un lugar abierto”, recomendó.