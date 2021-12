CONCORDIA SE QUEDÓ SIN “SUBE” Y EL QUE NO SUBE DEBERÁ CAMINAR

Luego del período mixto de adaptación en Concordia, desde el miércoles 1° de diciembre, el único medio de pago en las líneas de transporte urbano de pasajeros es la Tarjeta SUBE. Pero ayer los usuarios del colectivo, se encontraron con un insalvable problema, no hay una sola tarjeta en la ciudad, están agotadas y hasta la semana que viene no se podrá conseguir la SUBE.

La falta del plástico para pagar el transporte, generó un caos ayer en nuestra ciudad, se habla de que mucha gente se las tuvo que rebuscar para ir a trabajar, muchos lo hicieron caminando, incluso muchos estudiantes se vieron afectados para concurrir a los establecimientos educativos. Además, desde la coordinación advirtieron que algunos quiosqueros estarían cobrando algo más del monto establecido para la tarjeta, es decir, el costo es de $90. Sin embargo, en algunos lugares estarían intentando cobrarla $100.

Cronistas entrevistaron a Fernando Rougier para que a través de nuestras páginas enviara una explicación a los concordienses. “la verdad que desde la gestión, hicimos todo lo posible, la promocionamos, les habíamos dado una fecha de prórroga hace 4 meses, dijo y reconoció que “si es cierto, se agotaron las tarjetas SUBE en Concordia porque la gente sali9ó a último momento a comprar todas las tarjetas”, no obstante explicó que “yo ya me puse en contacto con los distribuidores de la tarjeta y ya está llegando”, no obstante recordó que “por eso le veníamos adelantando a la gente, hicimos abordajes territoriales, fuimos a las líneas de colectivos, la promocionamos por todos lados pero lamentablemente, la gente esperó hasta último momento para comprarla”, rezongó y aclaró: “queremos llevarle tranquilidad a la gente de que ya está llegando, que seguimos atendiendo en la terminal de ómnibus, semana que viene vamos a estar atendiendo en la plaza 25 de mayo”, adelantó.

Asimismo, el coordinador de la tarjeta en Concordia, mencionó que: “queremos adelantar que la gente tiene todos los beneficios de la tarjeta SUBE, es decir, cuando gestionamos la tarjeta en Concordia, la gestionamos con el descuento para jubilados, estudiantes primarios, secundario y terciarios, después logramos conseguir los descuentos federales, es decir, todos aquellos alcanzados por ANSES. También ahora, si la gente se acostumbra a usarlo, la aplicación en el celular para ver cuándo viene el colectivo, puede ver los movimientos de la tarjeta, cuánto carga, cuánto gasta. La gente tiene todos los beneficios de la tarjeta”, insistió.

“LA CUESTIÓN ES QUE LA GENTE NO CAMINE”

Posteriormente, Rougier aclaró sobre la versión que daba cuenta que muchos usuarios del colectivo, estudiantes y trabajadores, tuvieron que caminar al no conseguir la SUBE, en este sentido el funcionario dijo que: “todo depende de la actitud del colectivero, nosotros sabemos que se prestaron la tarjeta y no hay problemas, en ese caso que se presten la tarjeta, no hay mayores inconvenientes, la cuestión es que la gente no camine”.

“HAY ALGUNOS COMERCIANTES QUE LA HAN COBRADO MÁS DEL VALOR QUE CORRESPONDE”

Ante la consulta sobre quiosqueros que se estarían aprovechando para cobrar más del precio estipulado por la SUBE, Rougier argumentó que: “eso en realidad no corresponde, el precio oficial es de $90. Sabemos que hay algunos comerciantes que la han cobrado más del valor que corresponde. Por eso nosotros le decimos a la gente que haga la denuncia en la página, eso después va a Defensa al Consumidor”, aunque objetó que “le recordamos la gente que se necesita la prueba para que pueda haber una penalización. Nosotros hablamos con los negocios que estaban pidiendo más dinero del que corresponde y logramos que a la tarjeta SUBE, la cobre lo que realmente vale. Hoy tenemos más de 130 puntos de venta en Concordia”, aseguró.