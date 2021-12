GRACIAS AL ESFUERZO DE LOS CONCORDIENSES, COMENZÓ LA RECONSTRUCCIÓN DE AMARENAS

Tras el voraz incendio que convirtió en cenizas el conocido pub “Amarenas”, su propietario comenzó horas después del siniestro, a reconstruir el local. En pocos días lograron limpiar el lugar ya comenzaron con la reconstrucción, sobre todo, en la zona donde se iniciaron las llamas. El mismo propietario no deja de destacar y agradecer a los concordienses solidarios y de buen corazón que han hecho posible que el bar pub comenzara su reconstrucción. Adelantaron que habrá una pronta reinauguración del lugar.

En este sentido, Jorge “Polaco” Llane, en diálogo con cronistas reconoció que: “fue un accidente, fue por una construcción nueva que hice hace un mes y por no poner unas llaves térmicas que me estaban faltando, fue por trabajar y trabajar todos los días no la coloqué”, dijo y admitió que “una sola llave hubiera sido suficiente para que pudiera salvar todo porque se recargaron las líneas y por eso pasó lo que pasó”, lamentó el empresario gastronómico.

Lejos de deprimirse, el ex futbolista del fútbol argentino advirtió desafiante: “vamos a estar de vuelta antes de lo previsto debido a tanto afecto y a tanta colaboración”, no obstante admitió que “realmente me han conmovido en todo sentido pero no me queda otra que responderles de esta forma, poniendo a Amarenas de pie nuevamente”, dijo y reconoció que “cuando me pasó todo esto pensé que iba a ser muy difícil pero con la ayuda y la colaboración de todo Concordia y de gente a la distancia fue posible que estemos en carrera nuevamente”.

Respecto de las causas del siniestro que derivó en pérdidas totales, Llanes insistió en que: “fue un accidente, fue por una construcción nueva que hice hace un mes. No preví poner unas térmicas que me estaban faltando. Por trabajar y trabajar todos los días no la coloqué. Una sola llave hubiera sido suficiente para que pudiera salvar todo porque se recargaron las líneas y por eso pasó lo que pasó”, lamentó.

Respecto a si iba a hacer alguna modificación a la infraestructura y diseño de Amarenas, el empresario gastronómico expresó adelantó que: “ya mandamos a dibujar un proyecto nuevo. Ahora vamos por la primera etapa que es la de poder trabajar para ir invirtiendo en Amarenas”, dijo y mencionó a modo de noticia ante nuestras páginas que: “fijé una fecha -respecto de la reinauguración- hace 23 años lo inauguré un 2 de enero y quisiera reinaugurar Amarenas el próximo 2 de enero, por eso vamos a trabajar incluso sábados, domingos y todos los días que sean necesarios para poder llegar y atender al público”, dijo mientras volvía a expresar su agradecimiento: “gracias, muchas gracias a todos aquellos que han estado al lado mío en estos momentos que fueron difíciles”, dijo e insistió: “quiero hacer llegar mi agradecimiento a todo aquel que se acercó y que también puso su granito de arena para que Amarenas pueda estar de vuelta dentro de poquito”.