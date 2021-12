RAPUZZI ACOMPAÑÓ EL RECLAMO DE LOS TRABAJADORES DE SALUD

Un dirigente de un gremio municipal, se refirió ante nuestras páginas respecto de los trabajadores del área de Salud, comenzaron un quite de colaboración de tres horas por turno. “agoramos todas las instancias”, dijo el dirigente, al tiempo que remató diciendo “poco les interesa eso”.

En este sentido, Carlos Rapuzzi rezongó: “el secretario de Salud, Mauro García, pasó por el lugar, vio lo que sucedía pero no se dignó a parar o a preguntar qué pasaba, ellos se las saben todas o se las creen saber todas y no solucionan nada”, dijo y acotó que “vamos a pedir al intendente que ponga en vereda a esos funcionarios, que les exija que den soluciones a esos problemas que vinimos planteando a lo largo del año”, espetó y puntualizó que “en Salud municipal trabajan 600 personas dispersas por diferentes lugares y, si bien la situación edilicia en el ex Policlínico es aceptable no sucede lo mismo en otros lugares como los centros de salud porque hay centros de salud con paredes húmedas, puertas sin la seguridad que se necesita, están expuestos a que rompan una puerta y se lleven un ventilador”, y remarcó que “en pleno verano no tener un ventilador y no tener una heladera en salones donde hay chicos que van al Educando en Movimiento, la municipalidad les manda una merienda pero no hay una heladera para que esos chicos puedan tomar un chocolate frío en verano”, puntualizó.

Rapuzzi lamentó además que: “no hubo respuestas a los relevamientos realizados por los trabajadores respecto de las falencias enumeradas Lamentablemente no les dan la importancia que se merecen. Creo que el intendente debería estar en conocimiento, pero seguramente por ahí desconoce los problemas que nosotros durante el año venimos planteando a los funcionarios. Pero son ellos los que tienen que exigir al intendente que necesitan solucionar eso”, dijo y denunció que “nos duele ver como aprietan a los compañeros monotributistas”, no obstante, aclaró que “les demos la garantía que nos los van a tocar, pero lamentablemente tienen esa capacidad para poder presionar. Que esa capacidad la ocupen para solucionar los problemas”, advirtió y aclaró: “hoy hacemos responsable pura y exclusivamente a los funcionarios del área. En este caso, a los funcionarios de salud y al secretario de Desarrollo Social Amadeo Cresto. Esperemos que esto no pase a mañana, que mañana seamos convocados y que nos den una señal de que hay voluntad de solucionar problemas que estamos temiendo”, dijo esperanzado.