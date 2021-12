EL SINDICATO DE PANADEROS INAUGURÓ LA TEMPORADA DE VERANO EN “LA ROSADA”

La nueva dirigencia que conduce los destinos del Sindicato de Panaderos de nuestra ciudad, inauguraron la temporada en el predio recreativo “la Rosada” que tiene el gremio en calle Néstor Garat y Belgraon, donde hace varias décadas atrás funcionó en ese mismo predio la “Escuela Rosada”. En este sentido, Héctor Medina, hoy disfrutando de los logros de muchos años de lucha por los afiliaos panaderiles, destacó que todo los que quieran “pueden concurrir a disfrutar de las comodidades de nuestro predio, sobre dodo e las piletas que tenemos”.

En diálogo con Medina, histórico dirigente del trabajador panadero concordiense, habló de la inauguración de la temporada. “Es cierto, inauguramos con una importante novedad para difundir porque es totalmente gratis para el afiliado y su familia, para su señora, sus hijos, para todos, porque la cosa está pensada bien, no hubo un peso de aumento, entonces la manera de contribuir y estar con el trabajador es esta”, estacó.

Del mismo modo destacó que cuando concurra gente que no tenga relación con algún afiliado: “cuando venga el señor con la señora y dos nenes, los padres pagarán una módica suma pero los niños no pagan, solamente para el mayor, los niños no pagan nada porque es la manera de ayudar a uno mismo”, dijo y recordó que “el afiliado no paga nada. El objetivo para afiliado es volver a encontrarse con sus compañeros trabajadores”, destacó finalmente Héctor medina.