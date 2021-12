PASISTA CONCORDIENSE, SALTA DEL CARNAVAL DE CONCORDIA AL CARNAVAL DE BRASIL

Una destacada bailarina (pasista) local, desfiló en el Corsódromo «Atanasio Bonfiglio» y compitió por ser una de las «Musas» del Carnaval de Río de Janeiro. La concordiense Antonella Pajares, fue candidata a ser una de las pasistas candidatas a desfilar en el Sambódromo del Marqués de Sapucaí. Hoy aspira y con enormes posibilidades de volver a participar del carnaval de Brasil, pero necesita el apoyo de la comunidad para que la voten a través de Instagram.

Vale recordar que Antonella nació en Concordia y estudió abogacía en Córdoba. Es una trabajadora y dentro de su faceta artística su gran pasión es el baile, principalmente el Samba.

En diálogo con Antonella Pajares, mencionó que: “estoy participando en un concurso de la ciudad de Uruguaiana. El concurso fue organizado por el Grupo Sambo, cuya directora es Paola Soares”, dijo y destacó que “el mismo está compuesto por integrantes de todas las escolas de samba de Uruguaiana, entre ellos reinas de batería juveniles”, explicó Antonella.

Asimismo, la bailarina concordias que hoy le pide a la comunidad humildemente, que la voten, dijo que: “el concurso, donde eligen a su musa, comenzó aproximadamente en julio”, mencionó y destacó que “en la primera etapa del concurso, tuvimos que elegir un samba enredo y hacer un video sambando”, señaló, para destacar que “éramos 11 o 12 concursantes. De esa primera etapa pasamos 5 a la final, donde tuvimos que hacer un segundo video con un samba enredo que el jurado sorteó”.

La destacada bailarina y concursante a musa comentó que: “el samba enredo que me tocó, es el de la escola Paraíso do Tuiuti, que habla sobre la resistencia”, dijo y resaltó que: “para ayudarme a ganar esta final y ser la Musa de Grupo Sambo, deben seguir el instagram de @grupo.sambo y luego ponen me gusta en el video y lo comentan (si no siguen el IG el voto no vale). Agradezco desde ya a todos los que me votaron y al equipo que me ayudó: Mauri Barrios, Jou Rodriguez, Gise Rigoni y Romi Berta y Mabel Ojeda ”, destacó.